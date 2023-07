Ob E-mails, Apps, oder Smartphones – die Welt wird immer digitaler. Das bringt einiges an Nutzen. Denn vieles lässt sich komfortabler erledigen. Auch Krankenkassen wie die AOK nutzen moderne Wege.

So kann die Versichertenkarte der AOK in Zukunft auch als digitales Rezept dienen. Das bietet in Apotheken eine einfachere Alternative zum Papier-Rezept. Aber damit das Ganze funktioniert, müssen alle mitmachen.

AOK: Tschüss, Papier-Rezept!

Die AOK ermöglicht ihren Versicherten ab sofort die Einlösung des elektronischen Rezeptes über die Versichertenkarte. „Für unsere Versicherten ist dieser Prozess ein Fortschritt, denn er ist einfacher und komfortabler als alle bisher verfügbaren Varianten“, sagt die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann. Für Arztpraxen bietet der neue Einlöseweg eine Reihe von Vorteilen. So sind beispielsweise keine händischen Unterschriften des Arztes auf Papier mehr nötig.

Das neue Verfahren erfüllt dazu alle vorgegebenen Datenschutz-Anforderungen. So wird das E-Rezept nicht direkt auf der Karte gespeichert. Stattdessen fordert die Apotheke nach dem Stecken der Karte die Nachweise, die für das Einlösen des Rezepts benötigt werden, bei der Krankenkasse des Versicherten an. Dazu spart man Papier ein.

AOK: ALLE müssen mitmachen?

Einen Haken hat die Sache allerdings. Denn die neue Variante „funktioniert nur, wenn Arztpraxen und Apotheken die nötigen technischen Voraussetzungen geschaffen haben“, betont Reimann. Hier seien die Apotheken in der Umsetzung aktuell schon weiter als die niedergelassenen Ärzte. „Am Ende kann es nur gemeinsam gehen. Daher bitten wir unsere Versicherten um Verständnis, wenn das neue Angebot zum Start noch nicht flächendeckend von allen Ärzten unterstützt wird.“

Neben dem neuen und komplett digitalen Einlöseweg per elektronischer Gesundheitskarte kann das E-Rezept auch über einen Papierausdruck der Arztpraxis eingelöst werden. Außerdem gibt es den Weg über die E-Rezept-App der gematik GmbH (Nationale Agentur für digitale Medizin), die jedoch erst nach einem mehrstufigen Anmeldeprozess genutzt werden kann.