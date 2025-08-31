Anti-Rheinmetall-Demonstration eskaliert: Verletzte in Köln

Rund 3.000 Menschen zogen am 30. August bei einem Antikriegsmarsch durch die Kölner Innenstadt. Ziel der Demonstration war es, ein Zeichen gegen Aufrüstung und Krieg zu setzen. Die Polizei begleitete den Protest mit einem Großaufgebot. Laut einem Sprecher kam es bereits früh zu Spannungen mit einzelnen Gruppen.

Auch spannend: ++Das Internet erklärt Donald Trump für tot – das ist wirklich an den Gerüchten dran++

Mehrere Teilnehmer trugen Vermummung und zündeten Rauchtöpfe. In einem Fahrzeug fanden Einsatzkräfte Brennspiritus, Gasflaschen und Pyrotechnik. Diese Funde schürten die Sorge vor weiterer Eskalation. Die Polizei sprach von einem hohen Gefahrenpotenzial.

Rheinmetall-Gegner im Fokus

Am Abend stoppte die Polizei die Versammlung des Bündnisses »Rheinmetall entwaffnen«. Als Grund nannte sie Angriffe auf Beamte und Verstöße gegen das Versammlungsrecht. Die Einsatzkräfte setzten Reizgas und Schlagstöcke ein. Laut Polizei wurden zwölf Beamte verletzt, vier mussten ihren Dienst abbrechen.

Schon gehört? Trump tobt: Gericht versetzt ihm Zoll-Klatsche

Ein Sprecher der Demonstrierenden bestätigte ebenfalls Verletzte in den eigenen Reihen. Genauere Zahlen nannte er zunächst nicht, später war von 60 bis 70 Personen die Rede. Diese Zahlen sind jedoch nicht verifizierbar. Die Polizei erklärte, eine aggressive Gruppe sei festgesetzt worden. Ein Teil der Demonstranten blieb bis tief in die Nacht eingekesselt.

Nach Polizeiangaben sollte die Identität mutmaßlicher Gewalttäter festgestellt werden. Einige Personen wurden in Gewahrsam genommen. Die Maßnahme dauerte bis in die Nacht. Die Polizei betonte, das Vorgehen sei verhältnismäßig und rechtlich begründet gewesen.

Demonstrierende warfen der Polizei schlechte Versorgung vor. Diese wies die Vorwürfe zurück. Es habe mobile Toiletten und Wasser gegeben. Dennoch kritisierte ein Sprecher: 40 bis 60 Verletzte seien nicht ins Krankenhaus gelassen worden. Die Polizei entgegnete gegenüber dem „SPIEGEL„: „Medizinische Hilfe wird da, wo sie erforderlich ist, mit Sicherheit zugänglich gemacht.“

Demonstration mit Folgen

Die Polizei verteidigte ihr Vorgehen und betonte, die Eskalation sei von einzelnen Gruppen ausgegangen.

Der Name Rheinmetall fiel auf Bannern und in Sprechchören der Demonstrierenden häufig. Außerdem wurde gegen Israels Vorgehen gegen die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen demonstriert.

Mehr politische News:

Sowohl Polizei als auch Teilnehmer kündigten rechtliche Schritte an. Wie sich die Ereignisse auf zukünftige Proteste auswirken, bleibt offen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.