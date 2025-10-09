Medienbericht: Anschlag auf belgischen Premier-Minister verhindert

Schockierende Nachrichten aus Belgien: In der Provinz Antwerpen wurden drei Personen festgenommen, die offenbar einen Terroranschlag auf Premier-Minister Bart De Wever geplant hatten.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte laut dem belgischen Rundfunk „BRF“ bereits den Vorfall. Nach ersten Hinweisen sollen die Verdächtigen als dschihadistisch motiviert gelten. Offenbar wurde bei einer Hausdurchsuchung im niederländischen Deurne, unweit des Privathauses des Regierungschefs, selbstgebauter Sprengsatz entdeckt.

Schrecklicher Vorfall in Belgien vereitelt

Weiter heißt es, dass bereits zwei mutmaßliche Täter verhört wurden. Am Freitag müssen sich diese beiden vor dem Untersuchungsrichter verantworten. Die dritte Person wurde jedoch schon wieder frei gelassen. Nähere Hintergründe zu dem geplanten Anschlag gibt es bislang nicht.

Die Ermittler prüfen derzeit aber noch, ob die Drei planten, eine Drohne als Trägermittel für den Sprengstoff einzusetzen. Zuvor hatte es in der Antwerpener Sint-Rochusstraat vier Hausdurchsuchungen durch Spezialeinheiten der Polizei gegeben.

Mehr in Kürze hier.