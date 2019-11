Bei Anne Will waren am Sonntag nur Regierungspolitikerinnen eingeladen.

Anne Will: Als die Zuschauer die Gästeliste sehen, sind sie entsetzt – „Sehr schade“

Halbzeitanalyse bei Anne Will.

Am Sonntag ist der Halbzeitpfiff für die Groko mit einem Durchbruch einhergegangen. Union und SPD einigten sich am Nachmittag auf einen Kompromiss bei der Grundrente. (Mehr dazu hier >>>) Unabhängig davon durften sich bei Anne Will die Regierungsparteispitzen CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die kommissarische SPD-Leitung Malu Dreyer zur besten Sendezeit auf die Schultern klopfen.

„Wir machen gute Arbeit und gleichzeitig wird es nicht honoriert“, sagte Dreyer bei Anne Will.

Gegenwind aus der Opposition? Fehlanzeige. Wie auch? In der Runde bei Anne Will am Sonntag saßen den beiden Politikerinnen lediglich Wissenschaft und Presse gegenüber. Keine der vier Oppositionsparteien im Bundestag AfD, Grüne, Linke und FDP durften einen Gast kritisch mit der Arbeit der Groko konfrontieren.

Anne Will: Keine Oppositionspolitiker in der Runde – „Sehr schade“

Bei Twitter gab es dafür heftige Kritik aus den Reihen der Opposition und der Zuschauer. „Freie Medien sind entscheidend für die Demokratie. Parlamentarische Opposition aber auch. Dass Anne Will eine Halbzeitbilanz der GroKo nur mit Regierungspolitikern und ohne Vertreter der Opposition zieht, finde ich sehr schade“, schreibt FDP-Geschäftsführer Marco Buschmann.

Bei #annewill fragt man schon gar nicht mehr die Opposition oder lädt diese überhaupt ein..🙄 pic.twitter.com/5dQ3wxjMZa — Wasserelch (@otto_ah) November 10, 2019

#annewill Gut, dass die Opposition eingeladen wurde, damit eine ausgeglichene Bestandsaufnahme möglich ist. Spricht für eine professionelle Redaktion. @AnneWillTalk — Hanna Regers (@HannaRegers) November 10, 2019

#annewill vielleicht mal Opposition einladen? Journalisten sind mir zu schwach und beide Damen loben sich ja nur gegenseitig.

Mein Gefühl ist aber ganz anders.

Warum erklärt aber eigentlich keiner in der Runde, was die eigentlich genau beschlossen wurde? — Werner J. Graf (@WJG1111) November 10, 2019

Warum in der Runde gleich zwei Journalisten sitzen, verstehe ich nicht. Da hätte die Redaktion @AnneWillTalk in jedem Fall einen Platz mit einer ausdrucksstarken Persönlichkeit aus der Opposition besetzen können. #AnneWill https://t.co/JxpB7kUdc8 — Paul Jonas Grunze (@reporterpaul_) November 10, 2019

Dass keine Oppositionpolitiker mitreden dürfen, ist auch Wasser auf die Mühlen des rechten Lagers, wo von „Staatsfunk“ und „Lückenpresse“ gesprochen wird.

Stattdessen hatte die Anne-Will-Redaktion Herfried Münkler (Politikwissenschaftler und Autor), Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin der "Welt") und Nico Fried (Leiter der Parlamentsredaktion der "Süddeutschen Zeitung") den beiden Spitzenpolitikerinnen gegenübergesetzt.

Münkler: Erscheinungsbild ist ein Problem

„Die große Koalition hat keine großen gemeinsamen Ziele“, kritisierte Rosenfeld. Das liege daran, dass diese Koalition eigentlich gar nicht zusammenkommen wollte. Man merke, dass beide Parteien im derzeitigen Abwärtstrend anfangen, sich zu profilieren. „Koalieren und gleichzeitig profilieren, das führt selten zu guter Regierungsarbeit.“

Politologe Münkler kritisierte das Erscheinungsbild der großen Koalition. Kompromissentscheidungen würden meist so dargestellt, dass die andere Seite eingeknickt sei. „Das ist ein grundsätzliches Problem des Erscheinungsbildes dieser großen Koalition, die eine ordentliche Bilanz hat, aber sie nicht darstellen kann.“