Anne Will: „2024 keine Bäcker mehr in Deutschland“ – NRW-Minister äußert große Sorgen

Die Angst vor einem „harten“ Winter in Deutschland ist groß. Viele sorgen sich, wie sie den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen gerecht werden können. Karl-Josef Laumann (CDU), Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), zeigt sich am Sonntagabend (25.09.22) bei Anne Will diesbezüglich besorgt.

Nach Laumann können vor allem kleinere Betriebe die hohen Energiepreise nicht stemmen. Demnach solle ein Brot bald sieben bis acht Euro kosten. Er sieht die Bäckereibetriebe in Deutschland in Gefahr.

Anne Will: Gaspreisbremse oder Gasumlage?

Am Mittwoch (28.09.22) soll die Gasumlage im Bundeskabinett beschlossen werden. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich gegenüber der „Bild am Sonntag“ für eine Gaspreisbremse ausgesprochen: „Wir haben eine Gasumlage, die den Preis erhöht. Aber wir brauchen eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt.“

Auch in der ARD-Sendung Anne Will sagte er: „Deswegen werden wir Wege finden, wie eine solche Gaspreisbremse gestaltet werden kann.“ Details wolle er noch nicht darstellen. Genauso sieht es auch NRW-Minister Laumann.

Der Arbeitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, zu Gast in der ARD-Sendung Anne Will. Dort zeigt er sich aufgrund steigender Preise besorgt. Foto: IMAGO / Jürgen Heinrich

Aber auf die Frage von Anne Will, ob „mit einer Gaspreisbremse Gas-Kunden wirklich geholfen wird“, betont Laumann: „Man will helfen, sonst würde man sie ja nicht machen!“

Laumann: Untere Einkommensgruppen unterstützen

Dem Arbeitsminister von NRW gehe es darum, dass man sich bei den Bürgerinnen und Bürgern auf das untere Drittel der Einkommen stärker konzentrieren müsse – anders als bisher.

An den Bundesfinanzminister gerichtet sagte er: „Ich glaube, lieber Christian Lindner, wir werden die Schuldenbremse nur einhalten können, wenn man sich auf das untere Drittel der Mittelschicht konzentriert, also Leute die ca. 2.300 Euro brutto haben.“

Laumann bei Will: Bäckereibetriebe vor dem Aus?

Der Arbeitsminister skizziert anschließend ein düsteres Bild: „Aber, wenn wir nichts machen, befürchte ich, dass wir in zwei Jahren in Deutschland keine Bäcker mehr haben – das kann ja auch keiner wollen.“ Lindner stimmt zu: „So ist es!“

Nach Laumann würde eine ganze Kultur zerstört werden und er wolle kein Deutschland ohne Bäcker haben. „Das werden wir auch nicht“, kontert Clemens Fuest, Präsident des ifo-Institut für Wirtschaftsforschung.

Weitere Entlastungs-Themen:

Doch der Arbeitsminister betont: „In keinem Land in Europa ist die Energie so teuer wie bei uns.“ Preissenkende Maßnahmen seien hier erforderlich. Auch der Zentralverband des deutschen Bäckerhandwerks e.V. teilte bereits Mitte August in einer Pressemitteilung die aktuellen Sorgen und Nöte der Branche mit. Diese seien von der Bundesregierung bislang ignoriert worden.

„Im Gegensatz zu anderen Branchen und Privathaushalten kann das Bäckerhandwerk kaum Energie sparen. Wir fordern daher eindringlich konkrete Hilfen der Bundesregierung – ohne ein Rettungspaket für unsere Betriebe wird es mit der Gasumlage ab Herbst nicht gehen“, sagt Daniel Schneider, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks. Das Bäckerhandwerk sei eine personalintensive Branche und könne die gestiegenen Kosten auf Grund der Wettbewerbssituation nur begrenzt an die Kunden weitergeben.

Laumann sieht die Preise von Bäckerwaren in die Höhe schnellen: „Wenn man heute neue Gasverträge als Bäcker machen müsste, dann könnte dabei rumkommen, dass wir Brotpreise von sieben bis acht Euro kriegen!“ (mars)