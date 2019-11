Anne Will

Anne Will: Das sind die Gäste am Sonntag

Diese Runde bei „Anne Will“ am Sonntag ist hochaktuell: Die Große Koalition hat am Nachmittag einen Durchbruch geschafft und sich auf einen Kompromiss bei der Grundrente geeinigt.

Das Thema hatte die Groko monatelang zutiefst gespalten. Um 21.45 Uhr geht es bei „Anne Will“ in der ARD genau darum: Wie steht die Große Koalition zur Halbzeit da?

+++ „Anne Will“: Sendung zeigt das ganze Trauerspiel unserer Demokratie auf +++

---------------

Zu Gast bei Anne Will:

Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU, Parteivorsitzende und

Bundesverteidigungsministerin)

Malu Dreyer (SPD, kommissarische Parteivorsitzende und

Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz)

Herfried Münkler (Politikwissenschaftler und Autor)

Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin der "Welt")

Nico Fried (Leiter der Parlamentsredaktion der "Süddeutschen

Zeitung")

---------------

Ist die Große Koalition insgesamt noch „arbeitsfähig und arbeitswillig“, wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Halbzeitbilanz sagt? Und bringen die Koalitionspartner noch die Kraft auf, gemeinsam bis 2021 weiter zu regieren?

-----------------------------

Weitere News aus der Politik:

Greta Thunberg provoziert Kritiker mit DIESEM Halloween-Kostüm

„Anne Will“: Sendung zeigt das ganze Trauerspiel unserer Demokratie auf

Top-Themen des Tages:

Aldi verkauft „Winterstern“ statt „Weihnachtsstern“ – Kunden entsetzt

Kreuzfahrt: Neues Schiff läuft vom Stapel – unglaublich, was darauf gebaut wurde

-----------------------------