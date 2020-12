Maischberger, Lanz und Co.: Das sind die deutschen Talkmaster

„Anne Will“ (ARD): Mediziner mit deutlicher Ansage an Laschet und Kollegen! „Zu viele Meinungen durch das Dorf getragen“

Für Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von NRW, wurde es beim Polit-Talk „Anne Will“ (ARD) am Sonntagabend ungemütlich. Schon die Einstiegsfrage von Moderatorin Anne Will brachte Laschet kurz aus dem Konzept. Noch deutlicher wurde dann Gast Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

Bei „Anne Will“ offenbarte der Mediziner zum Thema „Lockdown vor Weihnachten – schafft Deutschland so die Pandemie-Wende“ schonungslos das Problem der Politik aus den vergangenen Wochen und Monaten. Auch an Laschet dürfte das eine klare Botschaft gewesen sein.

Anne Will: Schon erste Frage wird für Laschet ungemütlich

Nachdem beim Bund-Länder-Gipfel der harte Lockdown in Deutschland beschlossen wurde, war klar: Für die Talk- und Nachrichtensendungen würde es an diesem Tag kein anderes Thema mehr geben.

Für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet war es kein entspannter Abend bei „Anne Will“. Foto: ARD

Schon zu Beginn ließ Anne Will mit ihrer Frage an Armin Laschet keinen Zweifel daran, dass es für den NRW-Ministerpräsidenten kein besonders entspannter Plausch werden würde. Sie kritisierte das ständige Hin und Her Laschets bei den Maßnahmen. Noch letzte Woche habe Laschet dafür geworben, das öffentliche Leben nach Weihnachten zurückzufahren, zwei Tage später „konnte es Ihnen dann nicht mehr schnell genug gehen“ und er habe für einen sofortigen Lockdown geworben. „Kommen Sie bei ihrem eigenen durcheinander eigentlich noch mit?“ Das hat gesessen.

Laschet antwortet sichtlich zerknirscht: „Ja.“ Und nach einer kurzen Pause: „Ja, weil sich das Geschehen immer nach dem richten muss, wie die Entwicklung ist.“ Doch die Kritik an der unklaren Linie der Politik war damit nicht vom Tisch. Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, hat dann nachgelegt und die Probleme emotional nochmal mehr als deutlich gemacht.

Mediziner deutlich: „Zu viele Meinungen durch das Dorf getragen“

Nach einem Wortbeitrag von Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, fragt Will bei Janssens nach: „Lassen Sie das stehen, dass die Menschen im Grunde selber schuld sind? Oder ist dieses Virus dermaßen gefährlich und die Wetterbedingungen im Moment so verheerend, dass man es gar nicht schaffen kann, sich dagegen zu schützen?“

Uwe Janssens, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Foto: ARD

Der wurde daraufhin deutlich: „Das Virus ist natürlich hochgradig bösartig. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, auch Herrn Laschet und Frau Schwesig, wir haben seit Wochen eine hohe Infektionszahl. Jede Woche werde ich wach vom WDR mit 20.000, 22.000 Neu-Infektionen – und das ist seit Wochen so.“ Damit sei die Auslastung der Intensivstationen an Weihnachten eigentlich bereits Mitte November abzusehen gewesen, dass die Situation „für die Medizin, für die Krankenhäuser schwierig wird. Sehr schwierig sogar.“

Janssens sei dankbar, dass man jetzt ein klares Signal bekommen habe, „und eins sage ich Ihnen: 16 Ärzte, die einen Patienten behandelt haben, so wie das in den letzten Monaten gewesen ist,das hat nicht so ganz funktioniert. Es sind zu viele Meinungen durch das Dorf getragen worden. Und das hat die Leute, das merke ich bei meinen Patienten, verunsichert. Sie haben die Richtung nicht mehr erkannt und sind ihr auch nicht mehr gefolgt.“

„Diese ehrliche Botschaft braucht jetzt die Bevölkerung“

Klare Ansage an die Politik und das uneinheitliche Agieren der 16 Ministerpräsidenten. Wichtige Botschaften wie die „AHA+L“-Hinweise (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und Lüften) seien nicht aufgenommen worden, „weil jeder jeden Tag wieder was anderes gesagt hat.“ Deswegen hatte er eine deutliche Mahnung. Man müsse sich darauf einstellen, die ersten vier bis fünf Monate im Jahr 2021 mit erheblichen Einschränkungen weiterzuleben. „Ich glaube, diese ehrliche Botschaft braucht jetzt die Bevölkerung.“

Bei „Anne Will“ diskutierten neben Laschet, Janssens und Schwesig auch Julian Nida-Rümelin, Professor für Philosophie und ehemaliger Staatsminister und Kristina Dunz, stellvertretende Leiterin im Parlamentsbüro der „Rheinischen Post“. (dav)

Falls du die Folge verpasst hast, kannst du sie hier in der ARD-Mediathek nachschauen.