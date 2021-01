Anne Will (ARD): Schon vor der Sendung regen sich Zuschauer auf – der Grund dafür ist DIESES Wort

In und über die Talkshow von Anne Will in der ARD gibt es immer reichlich Diskussionsstoff. Doch diesmal gibt es schon heftige Kritik seitens der Zuschauer, bevor die Talkshow überhaupt losgeht. Die Anne Will-Zuschauer stören sich besonders an einem Wort, das für sehr viel steht.

Politiker, Ärzte und Wirtschaftswissenschaftler sind an diesem Sonntag zu Gast bei Anne Will in der ARD-Talkshow. Worum es geht? Natürlich um Corona. Kein Thema beschäftigt die Menschen mehr denn je. Impfen, Maßnahmen, Mutationen – es gibt viel zu besprechen.

Anne Will (ARD): Mutanten im Fokus

Bei Anne Will wird in der Sendung auf letzteres ein größeres Gewicht gelegt. Das Thema der Runde, die am Sonntagabend ausgestrahlt wird, lautet: „Gefahr durch neue Corona-Mutanten – wie viel ‚Zumutung‘ braucht es jetzt?“

Unter anderem zu Gast bei Anne Will (ARD) am Sonntag: Helge Braun (CDU). Foto: imago images / Jürgen Heinrich

Und genau an diesem Wort, das in Anführungszeichen geschrieben ist, stören sich die Zuschauer. Auf Twitter kritisieren sie schon vor der Sendung den Begriff „Zumutung“.

Ein Anne Will-Zuschauer schreibt: „Warum hat der Tweet so eine negative Konnotation? Warum ‚Zumutung‘? Warum nicht ‚Entschlossenheit‘? Muss das sein?“

Ein weiterer Kommentar: „Dieses Virus ist eine weltweite Naturkatastrophe. Eine ‚Zumutung‘ ist es, hier dazu gezwungen zu sein ‚mit dem Virus leben zu müssen‘, obwohl ein konsequenter Lockdown die Zahlen zur Null drücken kann. Wir reden nur über ein paar Wochen Geduld.“

Worauf das Wort anspielt? Auf eine Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Denn die bezeichnete die neuen Corona-Maßnahmen, die am Montag gelten, als „Zumutung“. Mit der verschärften Masken- und Home Office-Pflicht will man auch dafür sorgen, dass die Mutanten sich nicht weiter ausbreiten.

Anne Will (ARD): Darüber wollen Gäste diskutieren

Denn die gelten, ersten Forschungen nach, als noch ansteckender und sollen möglicherweise für einen noch schlimmeren Krankheitsverlauf sorgen, als die ursprüngliche Virus-Variante. Auch SPD-Politiker Karl Lauterbach hat sich bereits sehr besorgt über die Mutationen geäußert. Was er gesagt hat, liest du hier <<<

Zur Besprechung der Problematik hat Anne Will fünf Gäste in ihre ARD-Talkshow eingeladen.

Diese Gäste sind bei Anne Will am Sonntag dabei:

Helge Braun (CDU), Chef des Bundeskanzleramts und Bundesminister für besondere Aufgaben

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz

Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln

Uwe Janssens, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin und Internistische Intensivmedizin am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler

Vanessa Vu, Redakteurin bei „Zeit Online“

Gemeinsam wollen sie über folgende Fragen diskutieren: Werden die richtigen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie unternommen? Ist es richtig, dass sich Bund und Länder auf das Impfen als vorrangige Ausstiegsstrategie konzentrieren? Wie lange ist der Lockdown noch zumutbar? Und welche alternativen Ausstiegsszenarien gibt es?

Den Talk mit Anne Will zum Thema „Gefahr durch neue Corona-Mutanten – wie viel ‚Zumutung‘ braucht es jetzt?“ kannst du am Sonntag um 21.45 Uhr in der ARD sehen. (ldi)