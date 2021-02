„Anne Will“ (ARD): Grünen-Chefin Baerbock schaltet in Angriffsmodus – „Ich meine, was ist das denn?“

Bei „Anne Will“ wurde es am Sonntagabend hitzig. Zum Thema „Lockdown statt Perspektivplan – ist die deutsche Pandemiepolitik wirklich alternativlos?“ diskutierten zu bester Sendezeit prominente Politiker von SPD, Grünen, Union und FDP.

Beim Thema Schule redete sich Grünen-Chefin Annalena Baerbock bei „Anne Will“ richtig in Rage. „Mir steht das mittlerweile bis hier“, so die deutliche Ansage der Politikerin.

Annalena Baerbock, Parteivorsitzende der Grünen. Foto: ARD

„Anne Will“ (ARD): Markus Söder mit deutlicher Spitze an Thüringer Ministerpräsident

Es war beinah schon eine sogenannte Elefantenrunde bei „Anne Will“ am Sonntag. Mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern Markus Söder und mögliche Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock war die Sendung wohl so stark besetzt, wie schon lange nicht mehr. Komplettiert wurde die Runde von „Spiegel“-Journalistin Melanie Amann und natürlich Moderatorin Anne Will.

Auftakt machte die Frage nach dem Inzidenzwert 35, der nun statt der bisher häufig genannten 50 den neuen Zielwert für Lockerungen darstellt. Söder erklärte, die Senkung des Ziel-Inzidenzwert fungiere als ein „Mutationspuffer“. Unter anderem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte dafür in einer an die Bund-Länder-Konferenz stattfindenden Pressekonferenz wenig Verständnis gezeigt. Söder konnte sich bei „Anne Will“ eine Spitze gegen den Linken-Politiker nicht verkneifen.

Es wundere ihn etwas an der Kritik am Wert 35, „bei Herrn Ramelow ganz besonders. Er hat noch vor Weihnachten öffentlich bekundet, dass er komplett falsch lag in seiner Einschätzung.“ Offenbar hatte Söder nun mehr Demut vom Linke-Politiker erwartet.

Grünen-Chefin warnt: „Wir verlieren unsere Kinder“

Schnell geriet bei der Diskussion um die Inzidenzwerte auch das Thema Schul- und Kitaöffnungen in den Fokus. Annalena Baerbock schaltete bei diesem Thema in den Angriffsmodus. Viele Kinder gerieten „komplett unter die Räder“, müssten das Miss-Management ausbaden. Das habe „fatale Folgen“. Sie warb für einen bundesweiten Kinderrettungsfond, der schon bei der vergangenen Konferenz hätte beschlossen werden sollen. Dies sei „wieder nicht erfolgt“ und die vielleicht „größte Enttäuschung“ der Beschlüsse.

Die Talk-Runde am Sonntagabend bei „Anne Will“. Foto: ARD

Markus Söder schlug bei dem Thema andere Töne an. Wenig überraschend, schließlich will er in Landkreisen ab einer Inzidenz von unter 100 Schulöffnungen ermöglichen. Er bewertet die Situation an den Schulen als „gut“, der Distanzunterricht funktioniere besser, als von vielen erwartet. Christian Lindner und Annalena Baerbock können da nur mit dem Kopf schütteln.

Die Gäste bei „Anne Will“:

Markus Söder, CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident Bayern

Annalena Baerbock, Grünen-Chefin

Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat

Christian Lindner, FDP-Parteivorsitzender

Melanie Amann, Leiterin „Spiegel“-Hauptstadtbüro

Als die Grünen-Chefin das Wort ergreift, wird es emotional. „Wir verlieren unsere Kinder“, so Baerbock eindringlich. Es brauche eine Leitlinie, nach der kein Kind zurückgelassen werden dürfe. Jedes Kind müsse täglich erreicht werden. Sie war für einen fraktionsübergreifenden Antrag in der nächsten Sitzungswoche. Auch brauche es an den Schulen und Kitas endlich Selbsttests.

Lindner wirbt für „Impf-Ausweis für einen Tag“

Linder verwies auf die „enorme Last“ die viele Mütter zu tragen hätten. Es brauche Luftreiniger in den Schulen, öffentlichem Raum und der Kultur. Auch bei Selbst- und Schnelltests agiere man nicht „strategisch und systematisch“. Der FDP-Chef weiter: „Ich habe den Eindruck, dass es die gewisse Schläfrigkeit, die es beim Impfen gegeben hat, sich jetzt gerade wiederholt, bei der Frage inwieweit Selbst- und Schnelltests eingesetzt werden.“

FDP-Politiker Christian Lindner. Foto: ARD

Diese könnten jedoch zu einem „Game-Changer“ werden. Die bringt Linder auch einen „Impf-Ausweis für einen Tag“ ins Spiel. Nach einem negativen Selbsttest könne man dann auch als Ungeimpfter entsprechend am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.

Corona-Management zerrissen: „Wurden nicht regiert, sondern nur reagiert“

Heftige Kritik am Corona-Management gab es auch von Journalistin Amann. In den vergangenen Monaten sei „nicht regiert, sondern nur reagiert“ worden. Es sei ein „Skandal“, dass Schnelltests noch nicht für einfache Bürger verfügbar seien. In vielen elementaren Fragen wie der Impfstoffbeschaffung oder den Schulöffnungen gebe es ein „Verschwimmen von Verantwortung“.

Das ist „Anne Will“:

Talkshow mit politischem Schwerpunkt

erstmals 2007 ausgestrahlt

seit 2016 die meistgesehene Talkshow im deutschen TV

läuft sonntags um 21:45

Sie warb für eine zentrale Institution und eine übergreifende Taskforce. In der aktuellen Situation gelinge es nicht, einen Hoffnungsschimmer zu geben. Kanzlerin Angela Merkel sei als Wissenschaftlerin sicher in vielen Fragen gut aufgestellt, doch bunkere sich in anderen zu sehr in Zahlen ein. Zustimmung dafür gab es von Christian Lindner. Er warnte davor, dass soziale und wirtschaftliche Themen mit einem rein wissenschaftlich fokussierten Blick hinten rüber fallen würden.

Baerbock platzt der Kragen: „Mir steht das mittlerweile bis hier“

Der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock platzt auf die Ergebnisse der Konferenz vom Mittwoch angesprochen dann richtig der Kragen. Sie erkenne mittlerweile ein Muster: Als es im Frühjahr keine OP-Masken und Kittel gegeben habe, hätte sich die Politik davor gescheut, den Nutzen der Masken klar zu benennen. Es habe ein „Hü und ein Hott“ zwischen Gesundheitsminister und Wirtschaftsminister gegeben, wer denn nun für die Beschaffung zuständig gewesen sei.

„Das gleiche Schmalassel“ drohe jetzt beim Impfen. „Ich meine, was ist das denn?“, sagte Baerbock sichtlich angefressen. Einer müsse in die Frage zentral koordinieren und sicherstellen, dass, wenn der Impfstoff ankomme, er auch verimpft werden könne. Mit Blick auf die Schnelltests an den Schulen äußerte die Parteivorsitzende mit aller Deutlichkeit: „Mir steht das mittlerweile bis hier“. Es gebe schlicht keine langfristige Strategie, beispielsweise durch Ankündigung bei den Herstellern, wie viele Tests man für den Schulbetrieb benötige. „So kann es aus meiner Sicht nicht weitergehen.“

Vize-Kanzler Scholz versprach zum Abschluss der Sendung immerhin, dass die Selbsttests kommen würden. Gleichzeitig mahnte er jedoch mit Blick auf das Impfen, man werde in eine Situation kommen, „wo wir sehr viele Impfdosen haben.“ „Nachdem wir nicht so super waren was bestellen betrifft“, so Scholz weiter, werde es in den nächsten Monaten jedoch die Gefahr bestehen, „dass wir plötzlich sehr viel Impfstoff haben und das wird nicht verimpft und Millionen Impfdosen bleiben ungenutzt. Das darf nicht passieren.“ (dav)

Die komplette Folge „Anne Will“ kannst du hier in der ARD-Mediathek schauen.