„Anne Will“ (ARD): Polit-Talk-Fans schauen in die Röhre! DARUM gibt es am Sonntag keine Folge

Fans freuen sich eigentlich wie gehabt nach dem Tatort in der ARD auf eine Diskussionrunde mit der Talkshow-Moderatorin Anne Will. Doch nach der etwas längeren Winterpause bis Mitte Januar, folgt erneut Ernüchterung für die Fans der Polit-Runde.

Am 15. Februar sprachen Anne Will und ihre Gäste noch über die Kritik an dem fehlenden Perspektivenplan der deutschen Regierung in der Pandemie. Doch heute blicken die Zuschauer auf der ARD in die Röhre.

„Anne Will“ (ARD): Fällt wieder aus!

Erst am 28. Februar um 21.45 Uhr gibt es eine frische Folge des Polit-Talks „Anne Will“ auf der ARD. Bereits im Oktober fiel die Show für mehrere Wochen aus (>>> hier erfährst du die Hintergründe). Dann folgte die nächste Pause zwischen dem 15. Dezember bis zum 19. Januar. Dabei wurde der TV-Talk meistens mit ARD-Spielfilmen ersetzt. Ob dass die Zuschauer so mitgerissen hat, wie die ein oder andere hitzige Diskussion bei „Anne Will“?

Mehr über „Anne Will“ (ARD):

Seit 2007 gibt es die Sendung im Ersten

Sie wird von der Will Media GmbH produziert

Den Sendeplatz am Sonntagabend musste Moderatorin Anne Will 2011 für Günther Jauch räumen.

Seit 2016 läuft die Talkshow wieder am Sonntagabend nach dem Tatort.

Die Talksendung wird in Berlin aufgenommen

Zum Glück ist ja diesmal die Pause nicht all zu lang.

Am 15. Februar sprachen die Gäste bei „Anne Will“ über die fehlenden Perspektiven der deutschen Regierung in der Pandemie. Foto: NDR/Wolfgang Borrs

Hintergrund des erneuten Ausfalls von „Anne Will“ ist der Vertrag zwischen dem NDR und der Produktionsfirma „Will Media GmbH“. Der Vertrag wurde 2020 für drei Jahre verlängert und dabei wurden insgesamt 89 Sendung in Auftrag gegeben, demnach knapp 30 Ausgaben pro Jahr.

„Anne Will“: Am 28. Februar geht es weiter

Dabei verteile man die Ausfälle gleichmäßig über den Zeitraum der Vertragsdauer, anstatt eine längere Pause im Sommer einzurichten.

Nach dem „Tatort: Heile Welt“ läuft am 21. Februar im Anschluss der Spielfilm „Todesengel“. (pag)