„Anne Will“ (ARD) schon wieder ausgefallen! Deshalb gab es gestern keine Sendung

Sonntagabend, 21.45 Uhr: Normalerweile folgt im Anschluss an den ARD-Tatort die Polit-Talkshow „Anne Will“. Doch genauso wie in der Woche davor, fiel die Sendung am 18. Oktober 2020 wieder aus.

Dabei würden es momentan so viele brisante Themen für die Sendung „Anne Will“ geben: Der kritische Anstieg der Coronavirus-Zahlen in Deutschland etwa, oder der spannende Wahlkampf zwischen Donald Trump und Joe Biden in den USA.

„Anne Will“ (ARD): Darum fiel die Talk-Sendung gestern schon wieder aus

Bereits in der Woche davor gab es keine neue Ausgabe von „Anne Will“. Hintergrund war der Start der dritten Staffel von „Babylon Berlin“. Im Anschluss sendete die ARD um 22.30 Uhr noch die Dokumentation „Herbst 1929 - Schatten über Babylon": Für die Premium-Serie „Babylon Berlin“ wurde sogar der Tatort gestrichen.

Am gestrigen Sonntag lief zwar ein neuer Tatort aus der Schweiz, im Anschluss um 21.45 Uhr folgte jedoch der Spielfilm „Brokenwood – Mord in Neuseeland: Der schwarze Witwer“. Die letzte Ausgabe von „Anne Will“ lief am 4. Oktober, die nächste Talkrunde findet erst wieder am 1. November statt. Fast ein Monat lang also keine neue Folge „Anne Will“! Was steckt dahinter?

Mehr über „Anne Will“ (ARD):

Seit 2007 gibt es die Sendung im Ersten

Sie wird von der Will Media GmbH produziert

Den Sendeplatz am Sonntagabend musste Moderatorin Anne Will 2011 für Günther Jauch räumen.

Seit 2016 läuft die Talkshow wieder am Sonntagabend nach dem Tatort.

Die Talksendung wird in Berlin aufgenommen

„Anne Will“ (ARD): Das ist der Hintergrund für den Ausfall der Sendung am 18. Oktober 2020

Moderatorin Anne Will in ihrem ARD-Studio. Foto: Jens Kalaene/dpa

Hintergrund des erneuten Ausfalls von „Anne Will“ ist der Vertrag zwischen dem NDR (ARD) und der Produktionsfirma Will Media GmbH. Der Vertrag wurde 2017 für drei Jahre verlängert und dabei wurden insgesamt 90 Sendung in Auftrag gegeben, demnach 30 Ausgaben pro Jahr.

Auch das Fachportal Medienkorrespondenz schreibt, dass die Sendung mit 30 Ausgaben pro Jahr produziert wird. Der zum Jahresende 2020 auslaufende Vertrag solle auch im neuen Vertragszeitraum bis Dezember 2023 mit jährlich 30 Ausgaben fortgesetzt werden.

„Anne Will“ (ARD): Erst ab November wieder auf Sendung

„Anne Will“ ist somit sozusagen in einem Herbst-Urlaub und ebenso wie im Sommer werden derzeit keine neuen Ausgaben produziert. Ab November ist der Polit-Talk dann wieder auf Sendung.

Das politische Geschehen beobachtet die 54-jährige Moderatorin natürlich trotzdem weiter und teilte am Sonntag auf ihrem Twitter-Profil dieses kuriose Video mit Donald Trump:

