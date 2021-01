Anne Will (ARD): Nach der Sendung gibt es einen haarigen Verdacht über Merkel-Minister

Anne Will diskutierte am Sonntag mit ihren Gästen über das Thema „Gefahr durch neue Corona-Mutanten – wie viel ‚Zumutung‘ braucht es jetzt?“.

Ein Gast der ARD-Talkshow von Anne Will sorgte unfreiwillig für ein Nachspiel nach der ARD-Sendung.

Anne Will (ARD): Kurioses Nachspiel nach der Sendung – ein haariger Verdacht kommt auf

Es ist eine der nervigsten Randprobleme des Corona-Lockdowns: Friseur-Salons sind mittlerweile seit dem 16. Dezember zu. Viele Deutsche waren schon viel länger nicht mehr beim Friseur – und das sieht man auch.

Deshalb fällt es umso mehr auf, wenn jemand mit kurz frisierten Haaren erscheint, auch wenn viele mittlerweile selbst daheim den Rasierapparat oder die Schere in die Hand genommen haben, bei anderen hilft jemand aus der Familie beim Kürzen. Manche nutzen aber auch illegal die professionellen Dienste von Friseuren in Privatwohnungen, die wirtschaftlich unter der derzeitigen Lockdown-Situation leiden.

Die rechte Hand von Angela Merkel, Kanzleramtsminister Helge Braun, geriet nun auch in den Verdacht, dass bei seinen Haaren etwas nicht stimmen kann. „Helge Braun war beim Friseur!“, postete ein User auf Twitter. „So ein bisschen dachte ich das auch“, bestätigte ein anderer. Und noch ein weiterer wusste zu berichten: „Das ist auch so! Bei der letzten Talkshow, in der Herr Braun war, waren die seitlichen Haare noch über den Ohren, jetzt sind sie ordentlich bis zu den Ohren!“ Andere mutmaßten: „Ich denke dass auch ein Maskenbildner im Studio notfalls mal zur Schere greifen kann“, oder dass er „nur die Kotteletten und vor den Ohren etwas ordentlich gemacht" habe.

Hatte er die Haare verdächtig schön? Kanzleramtsminister Helge Braun bei Anne Will. Foto: IMAGO / Jürgen Heinrich

Merkel-Minister bei Anne Will: Er klärt auf, was an dem Verdacht dran ist

Was normalerweise nur irgendein Gerücht im manchmal bizarren Twitter-Universum gewesen wäre, wurde durch die Antwort des Ministers aufgewertet und einem breiteren Publikum sichtbar. Braun retweetete die Friseur-Behauptung und beantwortete sie eindeutig: „Definitiv nein“.

Die Instagram-Seite „die.da.oben“ von ARD und ZDF griff den Tweet auf. Es folgten einige haarige Wortwitze:

„Auch für Kanzleramtschefs sind es gerade keine hairlichen Zeiten“

„Haart, aber fhair“

„Scheint ja ziemlich beHARRlich zu sein.“

„Hier wird aber Haarspalterei betrieben.“

