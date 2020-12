„Anne Will“ (ARD): Sendung ist fast vorbei, als Moderatorin DIESE Frage stellt – Norbert Röttgen reagiert völlig perplex

Als Anne Will Norbert Röttgen eine unerwartete Frage stellt, ist der erstmal sprachlos.

Nachdem es bei „Anne Will“ am Sonntagabend in der ARD um Donald Trump und die Weigerung des amtierenden US-Präsidenten, seine Wahlniederlage anzuerkennen ging, überrascht die Moderatorin kurz vor Ende mit einer bestimmten Frage.

Denn nachdem sich unter anderem Sigmar Gabriel und Norbert Röttgen ausführlich über die USA ausgetauscht haben, spricht Anne Will zum Ende ihrer Sendung noch ein brisantes Thema aus Deutschland an.

„Anne Will“ (ARD): Moderatorin spricht plötzlich DIESES Thema an

Nach eineinhalb-stündiger Diskussion über die USA und Donald Trump hat Anne Will schon an Ingo Zamperoni übergeben, als ihr noch eine dringende Frage einfällt.

Die Gäste bei „Anne Will“ am 6. Dezember:

Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag

Sigmar Gabriel (SPD), ehemalige Vizekanzler und Außen- und Wirtschaftsminister a.D.

Samira El Ouassil, Kolumnistin und Autorin (unter anderem bei „Der Spiegel“)

Angelika Kausche, Abgeordnete der Demokratischen Partei im Repräsentantenhaus in Georgia

Peter Rough, US-Politikberater und Mitglied der Republikanischen Partei-

An Norbert Röttgen gerichtet, leitet die Moderatorin einen harten Themenwechsel ein: Den Streit um die Rundfunkgebühren-Erhöhung in Sachsen-Anhalt.

„Aber Herr Röttgen, wir lassen sie nicht gehen ohne noch diese Frage zu stellen. Sie wollen Vorsitzender der CDU werden, wie wir alle wissen. Mittwoch steht im Landtag von Sachsen-Anhalt eine wichtige Abstimmung an – nämlich über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags – darf die CDU aus Ihrer Sicht gemeinsam mit der AfD stimmen?“

Der 55-Jährige reagiert erstmal sprachlos, presst hervor: „Das ist eine Frage...“. Dann sammelt er sich: „Ich glaube, dass die CDU sich dagegen wehren muss, dass das Thema so geschrieben wird.“

Er erklärt: „Es gibt in Sachsen-Anhalt einen Koalitionsvertrag, der bestimmte Forderungen aufstellt, für eine Zustimmung zu einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags – diese sind nicht erfüllt. Und darum waren alle politischen Parteien und Fraktionen in Sachsen-Anhalt dagegen, dieser Rundfunkbeitrags-Erhöhung zuzustimmen.“

Während SPD und Grüne diese Vereinbarung verlassen haben, sei die CDU bei ihrer Meinung geblieben. Anne Will wird ungeduldig, unterbricht den CDU-Mann: „Und jetzt?“

„Anne Will“ (ARD): „Hatte auf ein einfaches 'Ja' oder 'Nein' gehofft...“

„Genau, und das ist die 'Und jetzt?'-Frage. Ich glaube, dass die drei Parteien, CDU, SPD und Grüne, die Verantwortung dafür haben, dafür zu sorgen, dass die AfD im Landtag keine entscheidende Rolle bekommt“, so die Antwort von Röttgen.

Zwar gehe es nicht, „dass zwei Parteien – Grüne und SPD – der CDU definieren können, was ihre Position sein muss, nachdem man eine gemeinsame Position verlassen hat“. Aber gleichzeitig sei es „die Verantwortung von allen, nicht die AfD zu instrumentalisieren im Kampf gegen die CDU. Das müssen die jetzt klären“, stellt Norbert Röttgen klar.

Doch Anne Will gibt nicht auf: „Ich hatte auf einfaches Ja oder Nein gehofft“, sagt sie – und wiederholt ihre Eingangsfrage.

Ihr Gegenüber ringt sich zu einer klaren Antwort durch: „Das tut sie keinesfalls. Die CDU hat eine Position, wer da sonst dazu oder dagegen stimmt, ist eine andere Frage. Aber die CDU hat zu keiner Sekunde im Landtag gemeinsame Sache mit der AfD gemacht, wird es auch nicht tun. Und das kann ich garantieren.“

Da kann Anne Will nur noch ein schlichtes „Danke“ entgegnen – die Zeit der Talkrunde ist rum und Norbert Röttgen erlöst. (kv)

Die „Anne Will“-Sendung von Sonntag kannst du in der ARD-Mediathek nachschauen.