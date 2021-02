„Anne Will“ (ARD): Zoff um Impfpolitik! Als Peter Altmaier DAS zugibt, hat Moderatorin eine Bitte an die Zuschauer

Es ist ein Grund zur Hoffnung: Rund ein Jahr nach Ausbruch der Corona-Pandemie ist ein Impfstoff gegen das Virus aus dem Markt.

Doch die Impfungen hierzulande stocken – wegen Lieferschwierigkeiten der Pharmazieunternehmen und einem Streit zwischen der EU und einem Impfstoff-Hersteller liegen die Nerven bei vielen impfbereiten Deutschen blank.

Vor dem Impfgipfel am Montag, bei dem sich Bundeskanzlerin Angela Merkel, Länderchefs und Hersteller beraten, greift auch „Anne Will“ das Thema auf. So musste sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier einige kritischen Fragen von Anne Will gefallen lassen – und gab teilweise überraschende Antworten.

„Anne Will“ (ARD): Kritik an der Impfpolitik in Deutschland

Harte Fakten bei „Anne Will“! Im Vergleich zu anderen Ländern wie Israel (53,5 Prozent Impfquote), den USA (8,4 Prozent) und England (12,3 Prozent) hinkt Deutschland im Impfprozess deutlich hinterher.

Seit Beginn der Impfungen Ende Dezember beträgt die Impfquote hierzulande gerade einmal 2,2 Prozent. Ein Grund für die großen Unterschiede: Im Gegensatz zu der EU haben die genannten Länder frühzeitig viel Geld in die Hand genommen, um Verträge mit den Impfstoff-Herstellern zu schließen – auch als deren Zulassung noch in der Ferne lag.

Bei „Anne Will“ kommt es zwischen der Moderatorin und Wirtschaftsminister Peter Altmaier zu einer verwirrenden Diskussion. Foto: ARD Mediathek

Für ifo-Präsident Clemens Fuest haben Deutschland und die EU „einen dicken Fehler“ gemacht: „Man war spät dran, man wollte möglichst billig sein und man hat den Fehler gemacht, nicht wirklich ökonomische Anreize zu liefern.“

------------

Die Gäste bei „Anne Will“:

Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen

Corinna Pietsch, Leiterin des Instituts für Virologie am Uniklinikum Leipzig

Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München

Brigitte Meier, Unternehmerin im Einzelhandel

------------------

Laut dem Wirtschafts-Präsidenten solle die Regierung deshalb Prämien für Hersteller, die zusätzlich zu den „schlechten Verträgen“ schnell weiteren Impfstoff liefern, beschließen.

Talk-Masterin Anne Will wirft dagegen die Idee einer Not-Impfstoffwirtschaft ein, wie sie unter anderem von Markus Söder und Robert Habeck verlangt werde: „Also der Staat ordnet an, dass alle Pharmazieunternehmen, die es können, jetzt auf Impfstoff-Produktion umstellen.“

Die Antwort von CDU-Politiker Altmaier ist so verwirrend, dass die Moderatorin noch einmal nachhaken muss: „Ich habe es noch nicht verstanden – sind Sie für eine Not-Impfstoffwirtschaft?“ Daraufhin wird es noch skurriler.

„Anne Will“ (ARD): Moderatorin entsetzt – „Das wissen Sie doch hoffentlich jetzt schon“

Doch der Bundeswirtschaftsminister bleibt schwammig: „Es kommt doch darauf an...Wenn die Not es gebietet, dann müssen sie es machen“, antwortet er erneut. Anne Will lässt jedoch nicht locker, stellt klar: „Aber das wissen sie doch jetzt schon, Herr Altmaier. Etwa in Vorbereitung auf Morgen [Impfgipfel] haben Sie doch wahrscheinlich gesagt, okay Leute, das gucke ich mir an.“

-------------

Mehr über Anne Will:

Seit 2007 moderiert sie ihre eigene ARD-Talkshow.

Von 2001 bis 2007 präsentierte sie die Tagesthemen im Ersten.

Die 54-Jährige begann ihre TV-Karriere als Moderatorin von Sport-Sendungen.

2019 trennte sie sich von ihrer Partnerin, der Professorin Miriam Meckel.

---------------

Als Beispiel verweist Altmaier auf die Impfstoff-Kooperation von Curavec und dem Großkonzern Bayer: „Da war kein Zwang erforderlich und da wird auch kein Zwang ausgeübt. Aber wenn jetzt beispielsweise sich herausstellen sollte, dass es irgendwo ein Unternehmen gibt, das Kapazitäten zur Verfügung hätte, aber sie einfach nicht einsetzt, um anderen die Möglichkeit zu geben, zu produzieren...“

+++ Corona: DAS droht nun Quarantäne-Verweigerern ++ Biontech hat neuen Impfdosen-Plan +++

Entsetzt hakt die ARD-Moderatorin nach: „Aber Herr Altmaier, dass sich etwas herausstellen sollte...Das wissen Sie doch hoffentlich jetzt schon, bevor Sie morgen da zusammen sitzen.“

„Anne Will“ (ARD): Ironische Bitte an die Zuschauer

Daraufhin verweist Altmaier auf CDU-Kollege Jens Spahn, „der da sicherlich seine Informationen geben“ wird. Aber Altmaier selbst wisse nicht, „wie viele Menschen es gibt, die wissen, wo in Deutschland solche Dinge verfügbar gemacht werden können.“

--------------------

Mehr Themen zu „Anne Will“ (ARD):

---------------------

Anne Will gibt auf – kann sich jedoch eine Spitze seitens der Ahnungslosigkeit des CDU-Politikers nicht verkneifen. Bei der Verabschiedung wendet sie sich mit einem Schmunzeln an die Zuschauer: „Und wenn Sie zufällig ein Pharmaunternehmen haben, dass sich jetzt angesprochen fühlt, dann bitte melden Sie sich.“ (kv)

Wenn du „Anne Will“ verpasst hast, kannst du dir die Folge in der ARD-Mediathek anschauen.