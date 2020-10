Anne Will (ARD): Expertin gerät ins Schwimmen, als sie heftige Behauptung in den Raum wirft

Anne Will lud am Sonntagabend erneut zum ARD-Talk. Es ging um das Thema: „Trump mit Corona infiziert – welche Konsequenzen hat das für die USA?“

Moderatorin Anne Will diskutierte mit diesen Gästen:

Peter Altmaier: CDU-Bundeswirtschaftsminister

Cem Özdemir: Ex-Grünen-Parteichef

Rachel Tausendfreund: Redaktionsleiterin und US-Expertin beim German Marshall Fund

Roger Johnson: Vizepräsident der Republicans Overseas in Europa

Britta Waldschmidt-Nelson: Professorin für die Geschichte des europäisch-transatlantischen Kulturraums an der Universität Augsburg

Stefan Niemann: Leiter des ARD-Studios in Washington

Anne Will (ARD): Das waren die zwei heftigsten Attacken auf Donald Trump

CDU-WIrtschaftsminister Peter Altmaier attackierte US-Präsident Donald Trump und die republikanische Polit-Elite für den Leichtsinn im Umgang mit Corona: „Wir haben gesehen wohin es führt, wenn man die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen außer acht lässt. Es war eine Veranstaltung im Rosengarten. Es ist offenbar so, dass ein großer Teil der Leute, die vorne in der ersten Reihe saßen und auch in der Nähe des Präsidenten, sich infiziert haben. (...). Was mich wütend und ärgerlich macht, ist der Umstand, dass es immer wieder Politiker gibt in der Partei von Donald Trump, aber auch in anderen Ländern und auch hier bei uns einige, die das verharmlosen, die so tun, als könnte man diesem Virus die Stirn bieten und nichts würde geschehen. Und das Gegenteil ist klar: 200.000 Tote in den USA in einem halben Jahr. Das sind Menschen, von denen viele noch leben könnten, wenn die Pandemie von vornherein richtig bekämpft worden wäre.“

Mehr zu Donald Trump:

Grünen-Politiker Özdemir spricht sich zwar gegen Häme nach der Erkrankung Trumps aus, geht den US-Präsidenten und die von ihm für den Supreme Court nominierte Amy Coney aber frontal an: „Die Frau, die er da gefeiert hat, seine künftige Verfassungsrichterin bei diesem Superspreader-Event, was ja geradezu kriminell ist, das zu machen. Wissend, dass es diese Pandemie gibt. Wenn die tatsächlich im Verfassungsgericht Verantwortung übernimmt, ist eine der ersten Maßnahmen mit der neuen Mehrheit, dass Obamacare ausgesetzt wird. Es kommen nochmal 21 Millionen Menschen in den USA hinzu, die ihre Krankenversicherung verlieren. Dazu kommt noch, dass Menschen mit Vorerkrankungen künftig keine Krankenversicherung mehr bekommen. Eine Vorerkrankung ist auch Covid-19.“

Anne Will (ARD): Profitiert Donald Trump im Wahlkampf von seiner Erkrankung?

Professorin Britta Waldschmidt-Nelson glaubt nicht, dass Donald Trump nun viele Stimmen aus Mitgefühl erwarten kann, „weil er sich ja immer als jemand generiert, der jede Art von Schwäche als etwas Erbärmliches ansieht und der sich selber immer inszeniert hat als ein Starker, der immer so getan hat, als ob der Covid-19-Virus im Zweifelsfall die Schwachen hinwegrafft.“

Waldschmidt-Nelson, Özdemir und Moderatorin Will erinnern daran, dass Trump sich im Präsidentschaftswahlkampf 2016 über einen Schwächeanfall von Hillary Clinton lustig gemacht hat und jüngst Gegenkandidat Joe Biden dafür verspottete, ständig eine Corona-Maske zu tragen.

Anne Will (links) und Professorin Britta Waldschmidt-Nelson. Foto: ARD-Mediathek

Anne Will (ARD): Könnte die US-Wahl verschoben werden?

Besonders spannend wird es bei Anne Will, als Expertin Rachel Tausendfreund ausführt, was im Falle eines schwereren Krankheitsverlauf von Trump passieren könnte. Es gibt nämlich tatsächlich die Möglichkeit, die Wahl nach hinten zu verschieben. Allerdings nur für wenige Wochen, wie Tausendfreund in der Sendung erklärt, denn am 20. Januar muss der Präsident sein Amt übernehmen. Daher spricht Tausendfreund von etwa drei Wochen Spielraum. Jedoch sei das auch nur möglich, wenn eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus dafür stimmt, also auch eine Mehrheit der Demokraten in der zweiten Kammer, was die Trump-Gegner in eine „schwierige Lage“ bringen würde, wie Tausendfreund meint.

Mehr über Anne Will:

Die gebürtige Kölnerin begann ihre journalistische Karriere zunächst bei der Kölnischen Rundschau und dem Spandauer Volksblatt.

Als erste Frau moderierte sie ab 1999 die Sportschau.

2001 wurde Will Tagesthemen-Moderatorin.

Seit 2007 präsentiert die 54-Jährige ihre gleichnamige Polit-Talkshow.

Fragwürdigster Moment bei Anne Will (ARD)

Professorin Waldschmiidt-Nelson sagt, dass die Republikaner über 50.000 ehemalige Polizisten rekrutieren, die sich in einer „Operation Election Day" an Wahllokalen bewaffnet und in Uniform positionieren sollen, um „Wähler, die ihnen suspekt sind, von denen sie denken, sie wählen demokratisch, vor allem Schwarze und andere Minderheiten“ einzuschüchtern und von der Wahl abzuhalten.

Trump-Anhänger Roger Johnson schaltet sich empört ein: „Ich muss widersprechen. Das ist für mich völlig neu, noch nie so etwas gehört. Das kann nicht sein!“

Moderatorin Will fragt bei der Professorin nach der Quelle für diese Information. Die Antwort: Sie habe das „online gelesen“. Prompt rudert sie ein bisschen zurück. Vielleicht seien es keine Polizisten, aber Leute, die noch Uniform haben und tragen dürfen und jene aus „Schlägertrupps“. Eine Operation Election Day würde es aber geben. Woraufhin Johnson erneut vehement protestiert: „Reine Fantasie! Keine Ahnung, welche Website so etwas erzählt!“

Trump-Anhänger Roger Johnson wurde bei Anne Will zugeschaltet. Foto: ARD-Mediathek

ARD-Korrespondent kann da auch nicht aufklären, erklärt aber, dass Donald Trump die heruntergewirtschaftete Post hängen lässt, obwohl viele Millionen US-Amerikaner in diesem Jahr während der Corona-Pandemie die Briefwahl nutzen wollen. Möglicherweise habe er kein Interesse an einer starken Briefwahl-Beteiligung hat, weil sie Biden eher nutzen könnte.

Korrekt ist, dass die Trump-Kamapgne ein Election Day Team bildet, dass auch als Wahlbeobachter fungieren soll. Auf einigen Seiten der Republikanischen Partei ist die Rede von einer Election Day Operation Army. In einem CBS-Interview sprach Trump im August davon, Sicherheitskräfte an die Wahllokale zu schicken, um Manipulationen zu verhindern.

Anne Will: Aufsehenerregender Tweet zur Sendung

Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow, der nun fraktionslos im Bundestag sitzt, zeigt sich genervt vom Thema bei Anne Will. Es sei „so beschämend“; dass mal wieder über Trump debattiert werde, regt sich der Dortmunder Politiker auf. Dabei gebe es so viele wichtige Themen wie die Klimakrise, den Untersuchungsausschuss gegen Verkehrsminister Scheuer und den Cum-Ex-Skandal. Bülow hatte schon vor einigen Jahren die Themenauswahl der Tallshows im öffentlich-rechtlichen Medien als einseitig und verzerrend kritisiert.

Es ist echt so beschämend - es gibt so viele wichtige Themen und #AnneWill bringt zum X ten mal #Trump



Bloß keine wirkliche Debatte über #Sozialwende #Scheuer #CumEx oder #Klimakrise — Marco Bülow (@marcobuelow) October 4, 2020

Maischberger (ARD): Glühender Trump-Anhänger zu Gast – auf einmal verliert er die Beherrschung

Auch bei ARD-Kollegin Sandra Maischberger war in dieser Woche ein glühender Trump-Anhänger der Republicans Overseas zu Gast. Der verlor kurz seine Beherrschung.