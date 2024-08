Baerbock plötzlich hoch hinaus – so hast du sie noch nie gesehen

Als Außenministerin ist Annalena Baerbock viel im Ausland unterwegs und oft mit Krisen befasst. In Leverkusen ist das ganz anders: Da hob die Politikerin vom Trampolin ab. Die ehemalige Leistungsturnerin zeigte auf dem Sprungbrett ihr altes Jugend-Talent.

Baerbock zeigt ihre Trampolin-Skills

Außenministerin Annalena Baerbock hat auf ihrer Sommertour in Nordrhein-Westfalen eine Kostprobe ihres sportlichen Könnens gezeigt. Die Grünen-Politikerin war zu Besuch in einer Prothesenwerkstatt in Leverkusen. Diese hat ihren Sitz auf dem Gelände des TSV Bayer 04.

Während eines Besuchs beim TSV Bayer 04 Leverkusen unterhielt sich die Ampel-Ministerin nicht nur mit Leichtathleten mit Behinderung und dem Inhaber eines Prothesen-Herstellers. Sie tauschte beim Ortstermin auch zwischendurch ihr Kleid gegen Turnbekleidung und stieg auf ein Trampolin.

Grünen-Politikerin spielte früher Fußball

Es ist nicht das erste Mal, dass die Außenministerin einen sportlichen Auftritt hinlegt. Baerbock spielte in diesem Jahr bereits Fußball auf den Fidschi-Inseln. In ihrer Jugend habe Baerbock bei TuSpo Jeinsen in Niedersachsen gekickt, nur wenige Kilometer von ihrem Heimatort Pattensen, südlich von Hannover, entfernt. Dort hat sie die Positionen linke Verteidigerin und linkes Mittelfeld gespielt.

Baerbock war vor ihrer politischen Karriere Leistungssportlerin – als Trampolinturnerin. Ein Praktikum beim EU-Parlament habe sie aber schließlich zur Politik gebracht. Nach dem Besuch in Leverkusen ging es für die Ministerin dann weiter nach Köln zum Europäischen Astronautenzentrum der European Space Agency (ESA).

(Mit dpa.)