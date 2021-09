Annalena Baerbock plaudert privates Detail aus – „Sollte man vielleicht nicht im Fernsehen sagen“

Am Donnerstagabend stellt sich Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beim Live-Talk den Fragen der „Brigitte“-Redaktion. Bei der Frauenzeitschrift gibt die Grüne auch persönliche und private Details preis.

Unter anderem wird ein Foto auf der Bühne gezeigt, auf dem Annalena Baerbock mit ihrer zweiten Tochter zu sehen ist. Augenscheinlich ist es der Politikerin etwas unangenehm, als sie erklärt, welchen Hintergrund das Foto hat.

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock beim Talk mit der "Brigitte"-Redaktion. Foto: picture alliance

Annalena Baerbock spricht über privates Detail – „Sollte man vielleicht nicht live im Fernsehen sagen“

Auf dem Bild zu sehen ist Annalena Baerbock im Reichstagsgebäude, mit einem Kinderwagen sowie einem Baby im Arm. Nur „ganz selten“ bringe sie ihre Töchter mit zu ihrem Arbeitsplatz. Ihr zweites Kind kam 2015 zur Welt, als Baerbock noch recht frisch im Bundestag saß.

Annalena Baerbock privat:

Die Kanzlerkandidatin ist seit 2007 mit dem Lobbyisten Daniel Holefleisch verheiratet.

Das Ehepaar hat zwei gemeinsame Töchter.

Die Kinder kamen 2011 und 2015 zur Welt.

Die 41-Jährige lebt mit ihrer Familie in Potsdam.

Annalena Baerbock erinnert sich, dass es damals eine Sondersitzung des Bundestags gab und die Abgeordneten frühzeitig aus dem Urlaub zurückkehren mussten. So musste sie ihr Baby mitnehmen ins Parlament.

Dann redet Baerbock über die genauen Hintergründe, was ihr scheinbar aber zu weit geht. Sie wirkt unangenehm berührt und denkt offensichtlich darüber nach, ob sie so privat werden sollte als Kanzlerkandidatin.

Baerbock habe nämlich zu der Zeit ihr Baby gestillt und viel abgepumpt, weil sie wollte, dass ihr Baby Muttermilch bekommt. Da stockt die Kanzlerkandidatin: „Das sollte man vielleicht nicht live im Fernsehen sagen.“

Annalena Baerbock bekommt bei Anekdote über das Stillen die politische Kurve

Doch dann fängt sich Baerbock und bekommt eine politische Kurve in der Anekdote. Es seien noch andere junge Mütter zu der Zeit im Parlament gewesen und so habe es „eine neue Situation“ im Bundestag ergeben. Es sei zur Debatte gekommen, ob man Babys mit in den Plenarsaal bringen durfte, was durch die Geschäftsordnung untersagt war, weil man überhaupt keine Personen dorthin mitbringen durfte.

Nach langen Diskussionen gebe es nun aber immerhin in der Nähe des Plenarsaals einen Wickelraum, den auch andere Kollegen mal benutzen dürften, wenn sie ganz in Ruhe telefonieren wollen. Dies alles sei ein gutes Beispiel dafür, dass sich Regeln ändern, wenn sich etwas gesellschaft weiterentwickelt, so Baerbock.

