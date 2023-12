Bei Baerbock fällt Weihnachten ins Wasser – bittere Diagnose für Ehemann

Auweia! So eine Nachricht will wirklich keiner bekommen – erst recht nicht an den Feiertagen! Bei der Familie von Außenministerin Annalena Baerbock dürfte das Fest der Liebe in diesem Jahr jedenfalls ins Wasser fallen.

Ihr Ehemann bekam eine bittere Diagnose – und das pünktlich zu Heiligabend. Keine schöne Bescherung für Baerbock und ihre Familie… Hier liest du mehr.

Annalena Baerbock: Weihnachten fällt bei ihr ins Wasser

Auch im politischen Berlin geht es um die Weihnachtsfeiertage in der Regel ein wenig besinnlicher zu. Die meisten Politiker fahren in dieser Zeit nach Hause, um das fröhliche Fest im Kreise der Familie zu feiern. Statt Christstollen, Glühwein und Eierpunsch steht bei den Baerbocks aber dieses Jahr wohl etwas ganz anderes auf dem Programm: Corona-Quarantäne.

Zumindest bei Ehemann Daniel Holefleisch. Auf X (ehemals Twitter) sendete er jedenfalls einen „Gruß aus dem Quarantänezimmer“. Offenbar hat die Corona-Welle jetzt auch die Familie der Außenministerin erreicht. Für die Grünen-Politikerin das perfekte Schlamassel! Da hat man einmal Zeit für die Familie – und dann das.

„Hoffentlich bekommst du vom Festessen etwas geliefert“

Das fällt natürlich auch den Nutzern in der Kommentarspalte auf: „Na du hast ja ein Timing“, schreibt etwa einer. „Hoffentlich bekommst du vom Festessen etwas geliefert.“ Er wie viele andere wünschen Holefleisch in den Kommentaren allerdings gute Besserung!

Na, dann hoffen wir mal, dass sich die Außenministerin und ihre beiden Kinder nicht ebenfalls anstecken und dass auch Herr Holefleisch bald wieder gesund ist.