Angela Merkel: Bundestagsvize Kubicki läuft Sturm, weil die Kanzlerin DIESE Bitte äußert

Wenn Wolfgang Kubicki auf dem Stuhl des Bundestagspräsidenten sitzt, muss er neutral sein. Ansonsten äußert der Liberale mit klarer Kante seine Meinung – und wettert nun gegen Angela Merkel.

Der Norddeutsche, der gerne mal auf ironische Bemerkungen setzt, findet harte Worte über die Corona-Politik von Kanzlerin Angela Merkel.

Angela Merkel: Bundestagsvize Kubicki attackiert sie, weil sie eine Bitte hat

Im Bild-Talk „Die richtigen Fragen“ geht Bundestagsvizepräsident Kubicki die Kanzlerin scharf an. Merkel hatte zuvor in ihrer wöchentlichen Videobotschaft die Deutschen dazu aufgerufen, freiwillig zu Hause zu bleiben und auf unnötige soziale Kontakte zu verzichten, um die Corona-Infektionsketten zu stoppen. In dem recht dramatischen Video hieß es unter anderem: „Verzichten Sie auf jede Reise, die nicht wirklich zwingend notwendig ist, auf jede Feier, die nicht wirklich zwingend notwendig ist. Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort.“

Wolfgang Kubicki geht mit Kanzlerin Angela Merkel scharf ins Gericht. Foto: imago images / Reporters, imago images / Christian Thiel, DER WESTEN Montage

Kubicki kritisiert Merkel: Sie würde die Bevölkerung „in Angst und Schrecken versetzen“

Für Kubicki ist das ein übertriebener Appell: „Es ist der Aufruf zu einem freiwilligen Lockdown.“ Dabei sei Deutschland, wie auch im Frühjahr, „meilenweit entfernt“ von einer Überlastung des Gesundheitssystems. Merkel solle die Bevölkerung nicht „in Angst und Schrecken versetzen“, sondern sich auf sinnvolle Maßnahmen konzentrieren. Ihr Video nannte er im Bild-Talk eine „Verzweiflungstat“.

Mehr über Wolfgang Kubicki:

Der 68-Jährige ist seit 2017 Bundestagsvizepräsident.

Zudem ist er einer der stellvertretenden FDP-Bundesvorsitzenden.

Bekannt wurde Kubicki als langjähriger Fraktionsvorsitzender der FDP im Landtag von Schleswig-Holstein.

Der Rechtsanwalt ist in dritter Ehe verheiratet und wohnt in Strande bei Kiel.

Damit noch nicht genug! Kubicki polterte weiter gegen Merkel: „Die Bürger sollen das tun, was sie für richtig halten. Sie sind zunächst für ihre eigene Gesundheit verantwortlich. Aber die Bundeskanzlerin ist nicht diejenige, die einfach anordnen kann, wie wir uns verhalten sollen. Jeder, der das Gefühl hat, er müsse diesen Worten folgen, soll das tun. Aber jeder, der das Gefühl hat, er kann auch anders weiterleben, sollte dies auch tun.“

Andreas Scheuer will Merkel verteidigen – das endet hilflos

Verkehrsminister Andreas Scheuer, der ebenfalls Gast der Sendung war, versuchte seine Kanzlerin zu verteidigen. Doch ihm fiel nur ein, dass Kubicki wohl jetzt einen Alu-Hut trage und unterstellte dem 68-Jährigen damit eine Nähe zu Verschwörungstheorien. Kubicki entgegnete: „Wenn das die Ebene ist, auf der wir debattieren, können wir es auch lassen, Herr Scheuer.“

