Hat Angela Merkel eine geheime Tochter? Irre Theorie kursiert wegen NDR-Film

Seit über zwölf Jahren kursiert ein abgedrehtes Gerücht im Netz – und der NDR ist nicht unschuldig daran. Hat Angela Merkel eine geheime Tochter? Eine Frau, die obendrein auch noch selbst prominent ist?

Ein Einspielfilm im NDR und ein Interview in der „Süddeutschen Zeitung“ heizten die wilden Gerüchte an. Mittlerweile gibt es die endgültige Aufklärung.

Verheimlichte Tochter der Kanzlerin? Seit 2011 kursierte Theorie im Netz

Verschwörungstheoretiker geben auch rund um Altkanzlerin Merkel Vollgas (wie auch bei Putin). Nicht umsonst brachte der „Hanser“-Verlag 2018 ein Buch mit dem Titel „Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien“ heraus.

Hitlers Tochter oder selbst heimliche Mutter. Laut einer irren Behauptung sei Merkel in Wahrheit gar nicht kinderlos geblieben (was ganz streng genommen auch nicht stimmt, denn ihr Ehemann Joachim Sauer hat zwei Söhne in die zweite Ehe mitgebracht). Die CDU-Politikerin soll selber ein Mädchen zur Welt gebracht haben. Nicht irgendein Kind, sondern Sängerin Annett Louisan (größter Hit „Das Spiel“).

+++ Auch interessant über Angela Merkel: Enthüllung in Doku! Altkanzlerin weist Erdogan in die Schranken – „Pass auf!“ +++

Mit einem NDR-Beitrag nahm alles seinen Lauf

Wie kommt man nur auf sowas? Ausgangspunkt der ganzen Verschwörungstheorie war ein Beitrag in „3 nach 9“ vom 2. September 2011. In der NDR-Talkshow wurde in einem Einspielfilm ein Witz eingebaut – den viele aber nicht als solchen verstanden. Ein Kindheitsfoto von Annett Louisan und ihrer Mutter wurde so vorgestellt, als sei diese Angela Merkel – aufgrund einer gewissen optischen Ähnlichkeit der beiden Frauen. O-Ton im Beitrag: „Hier übrigens mit Frau Mama, der späteren Kanzlerin.“ Auch Louisan wurde im Filmchen eine Ähnlichkeit mit Merkel angedichtet: „Na, erkannt? Die Augen!“

Aussage zu Merkel war Annett Louisan „einfach zu heikel“

Da passte dann noch ein Satz aus einem Interview von Louisan mit der „Süddeutschen Zeitung“ aus dem Jahr 2010 scheinbar perfekt ins Bild. Dort bezeichnete sie sich als sehr politischen Menschen, der „eine dezidierte politische Meinung“ habe. Als sie dann auf die damalige Kanzlerin direkt angesprochen wurde, antwortete sie jedoch ausweichend: „Sorry, aber da möchte ich mich zurückhalten. Das ist mir einfach zu heikel.“ Verdächtig, verdächtig…

+++ Privatleben der Alkanzlerin: „Studentenliebe“ – deshalb scheiterte ihre erste Ehe wirklich +++

Mittlerweile hat der NDR die ganze Sache endlich aufgeklärt. Im Februar 2023 war Louisan erneut bei „3 nach 9“ und Talkshow-Moderatorin Judith Rakers zeigte sich reumütig: „Du warst vor 12 Jahren hier in dieser Sendung. Keiner erinnert sich mehr an die Schuhe, die du getragen hast. Aber viele erinnern sich noch an den Film, den wir damals gemacht haben, um dich vorzustellen. Und zwar sollte das eine ganz liebevolle Hommage an dich werden. An dich als Künstlerin. Und unser Autor hat sich einen Scherz erlaubt…“ Ihr Co-Moderator Giovanni di Lorenzo stimmte mit ein: „Es ist die Sendung, mit der wir versuchen Wiedergutmachung zu leisten!“ Die Redaktion könne sich „echt nur entschuldigen“ für den Merkel-Witz, so di Lorenzo. „Ich muss auch sagen, der Humor hat sich hier ein bisschen geändert…“

Weitere spannende Nachrichten:

„Das hat einiges losgetreten“, erzählte Louisan in Rückblick auf die damalige Sendung. Sie bekomme weiterhin Nachrichten über Social Media und ab und an werde sie persönlich auf ihre vermeintliche Mutter Angela Merkel angesprochen.