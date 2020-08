Angela Merkel wird am Dienstag in NRW erwartet - sie besucht Düsseldorf und NRW (Archivbild).

Angela Merkel streicht Südtirol-Urlaub – stattdessen macht sie DAS in NRW

Während andere Politikerinnen wie Staatsministerin Dorothee Bär oder die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze im Sommer-Urlaub entspannten, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre traditionelle Reise gestrichen.

Sonst war die Kanzlerin alljährlich in Südtirol auf Wanderurlaub. Stattdessen geht es am Dienstag nach NRW.

Kanzlerin Angela Merkel: Kein Urlaub in Südtirol 2020 – stattdessen geht es nach NRW

Diese Reise von Angela Merkel mit ihrem Ehemann Joachim Sauer hatte eigentlich Tradition: Sommerurlaub in Sulden (Südtirol). Wandern, entspannen, mal unbeobachtet sein.

Doch daraus wird in diesem Jahr nichts, wohl auch wegen der Corona-Pandemie. Eine Reise nach Südtirol wird es nicht geben. Stattdessen steht ein ganz anderes Programm an!

Angela Merkel reist nach NRW – Laschet kommt nach Söder an die Reihe

Schon im Juni hatte Merkel in einem ZDF-Interview erklärt, dass sie im Sommer hierzulande bleiben wolle. Nun ist ihr August-Programm klarer.

Am Dienstag (18. August) reist Merkel nach NRW. Nachdem sie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder prunkvoll auf Schloss Herrenchiemsee empfangen wurde, ist nun NRW-Regierungschef Armin Laschet dran. Er darf die Bundeskanzlerin zu einer Kabinettssitzung im Düsseldorfer Ständehaus begrüßen, anschließend soll sie mit ihm die Zeche Zollverein in Essen besuchen.

„Die Einladung der Kanzlerin ist ein krampfhafter Versuch Armin Laschets, ein bisschen Glanz in seine Bewerbung um den CDU-Parteivorsitz zu bringen“, stänkert NRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty in der „Rheinischen Post“.

Das ist Angela Merkel:

Angela Merkel ist seit 2005 Bundeskanzlerin.

Sie könnte die erste Regierungschefin im Nachkriegsdeutschland werden, die freiwillig und ohne Abwahl aus dem Kanzleramt ausscheidet.

In ihrer Regierungszeit führte sie drei Koalitionen von CDU/CSU und SPD an (2005-2009, 2013 bis heute) sowie eine schwarz-gelbe Koalition mit der FDP (2009-2013).

------------------------------------

Angela Merkel: Politische Gipfel statt Berg-Urlaub in Südtirol

Merkels Programm geht dann am Mittwoch weiter: Da will sich die Kanzlerin auf einem EU-Sondergipfel um Belarus für demokratischen Proteste gegen Lukaschenka aussprechen.

Am Donnerstag schon der nächste Termin: Dann empfängt sie laut ZDF-Angaben Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung in Berlin. Mit dabei auch: Greta Thunberg!

Statt um Höhenmeter in den Bergen, geht es für Merkel in diesem August also von einem politischen Gipfel zum nächsten. (mag)