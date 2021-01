Angela Merkel: SPD-Politiker schießt gegen Kanzlerin und Jens Spahn – „Habe sie zu diesem Chaos nicht vernommen“

Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD, lässt kein gutes Haar am Impf-Management von Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU).

Die „Bild“ wollte in einem Video-Talk von dem 42-Jährigen wissen, ob Fehler bei der Beschaffung von Impfstoffen gemacht wurden, vor allem in Hinblick auf die durchgesetzte gesamteuropäische Lösung. Klingbeil stellt dabei weder Kanzlerin Angela Merkel, noch Jens Spahn ein gutes Zeugnis aus.

Angela Merkel und Jens Spahn in der Kritik

Die Diskussion um den langsamen Fortschritt bei der Durchimpfung der Bevölkerung im 80-Millionen-Einwohner-Land Deutschland nimmt gerade so richtig Fahrt auf. Die Vorwürfe: Zu langsam, schlechte Organisation, zu wenig Impfstoff. Während viele neidisch in Richtung Israel blicken, welches in zwei Wochen mehr als eine Millionen Menschen und somit mehr als 10 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft hat, sind es in Deutschland gerade einmal rund 250.000 Geimpfte, mickrige 0,3 Prozent.

+++ Donald Trump: Irrer Audio-Mitschnitt aufgetaucht – hier fordert Trump DAS +++

Doch was lief schief bei der europäischen Impf-Strategie? Ist es allein den Entscheidern in Brüssel zuzuschreiben, dass in Deutschland aktuell im Schneckentempo geimpft wird? SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat dazu eine deutliche Meinung.

Die Regierung mache es sich dabei zu einfach, auf die europäische Union zu zeigen, so Klingbeil. Es sei richtig, „dass wir den Weg der europäischen Beschaffung gegangen sind, da will ich gar nicht in einen Nationalismus zurückfallen.“

Dennoch müsse man sich die Handlungen der Akteure genau anschauen. Klingbeil nennt namentlich EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen, Angela Merkel und Jens Spahn. Ihm fehle es an Verständnis, dass Deutschland nicht „bilateral dazugekauft“ habe, also parallel zur EU seine Impfdosen aufgestockt habe. Vor allem, da die EU ein Angebot von mehr Impfdosen von Biontech abgelehnt habe, als bereits ersichtlich gewesen sei, dass der Impfstoff wirksam und kurzfristig herstellbar sei. Hier hätte die Deutschland zukaufen müssen.

Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekam sein Fett weg. Foto: imago images / Jens Schicke

„Habe die Kanzlerin zu diesem Chaos die letzten Tage nicht vernommen.“

„Dann wären wir heute in einem ganz anderen Zustand, hätten viel mehr impfen können“, so Klingbeil und ergänzt: „Ich finde, den Satz will ich noch sagen, wir verlangen den Menschen viel ab. Die Ärzte, die Pflegekräfte, alle arbeiten auf Hochdruck, seit Monaten. Wir sagen den Menschen ‚Bleibt zuhause‘ und schließen Geschäfte. Und die Aufgabe, die wir erledigen müssen ist, dass wir diesen Impfstoff beschaffen und die Impfstrategie richtig ist.“

Ausgerechnet dabei gebe es nun „chaotische Zustände“, mit dem man sich nicht zufrieden geben könne. Es müsse nun schnellstmöglich geklärt werden, an welchen Stellen falsche Entscheidungen getroffen worden seien und wie man diese korrigieren könnte.

+++ Armin Laschet bitter abgewatscht – DAS dürfte ihm im Rennen um den CDU-Vorsitz gar nicht schmecken +++

Explizit auf die Rolle der Kanzlerin angesprochen wird der SPD-Politiker dann noch einmal deutlich. Sie mache sich in der Diskussion bislang rar, er habe „die Kanzlerin zu diesem Chaos die letzten Tage nicht vernommen“. Merkel müsse sich dringend äußern und zu Aufklärung der Situation sorgen.

------------------------------

Mehr zu Angela Merkel:

Angela Merkel greift in Neujahrsansprache SIE an: „Zynisch und grausam“

Angela Merkel: AfD-Politiker stellt Frage – Merkels Antwort sorgt für Lacher im Bundestag

Angela Merkel privat: Auf der Bühne verrät sie, was sie ihren Mann erledigen lässt

------------------------------

Nach der Kanzlerin knöpft sich Klingbeil in einem weiteren Satz auch Gesundheitsminister Jens Spahn vor. Er habe schlicht „nicht genug Impfstoff besorgt.“ Spätestens nach dem von der EU abgelehnten Angebot von Biontech hätte man bestellen müssen, „das ist nicht passiert“, argumentiert Klingbeil gegenüber der „Bild“. (dav)