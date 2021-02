Angela Merkel: Grünen-Chef Habeck gerät ins Schwärmen, als er über die Kanzlerin spricht

Den Grünen wird oft vorgeworfen als Oppositionsfraktion im Bundestag zu harmlos und unkritisch gegenüber Kanzlerin Angela Merkel zu sein. Der Vorwurf lautet: Insgeheim wollen es sich die Grünen mit der Union nicht verscherzen und bereiten schon ein schwarz-grünes Bündnis nach der Bundestagswahl vor.

Tatsächlich ist eine Annäherung zwischen der Union und den Grünen nicht zu bestreiten, selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder umgarnt die Partei. Da passt es ins Bild, wie sich Grünen-Chef Robert Habeck nun über Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte.

Angela Merkel: Robert Habeck schwärmt über die Bundeskanzlerin

Das grüne Milieu steht seit der Corona-Pandemie mehrheitlich hinter dem Lockdown-Kurs von Angela Merkel. Bei der Frage des ZDF-Politbarometers, ob es zu Lockerungen der Corona-Maßnahmen kommen sollte, stimmten 56 Prozent aller Befragten zu. Bei den grünen Wählern waren es nur 37 Prozent. Auch Kanzlerin Merkel ist bei dieser Frage skeptisch und äußerst vorsichtig.

5 Fakten über Grünen-Chef Robert Habeck:

Der Norddeutsche spricht fließend Dänisch.

Er ist Doktor der Philosophie.

Erst mit 33 Jahren trat er den Grünen bei. Schon zwei Jahre später war er Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein.

Habeck hat mehrere Romane mit seiner Frau Andrea Paluch geschrieben.

Seit rund zehn Jahren verzichtet er auf Fleisch.

Robert Habeck über Angela Merkel: Apfelkuchen statt goldlackierte Steaks

Im Interview mit „The Pioneer“ geriet Robert Habeck nun regelrecht ins Schwärmen, als er über die CDU-Kanzlerin sprach, die seit 2005 die Regierung führt.

Habeck über Merkel als Mensch und Politikerin: „Das Vertrauen, das der Großteil der Bevölkerung in Angela Merkel hat, ist begründet auf Ehrlichkeit, Bescheidenheit, Demut. Sie würde nie aus taktischen Manövergründen mal ein halbes Jahr lang 'Asyltourismus' sagen und so nach rechts ausscheren. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn sie nicht mehr im Amt ist, dann denkt man nicht daran, dass sie dann in Chichi-Restaurants goldlackierte Steaks isst, sondern wahrscheinlich Apfelkuchen backt und sich die Äpfel selbst schält. Und das sieht man, ich auch übrigens, in ihr. Und das schafft Vertrauen.“

„Das Vertrauen, das ein Großteil der Bevölkerung in Angela Merkel hat, ist begründet auf Ehrlichkeit, Bescheidenheit und Demut.“ Zum #Überstunde-Talk mit Robert Habeck👉🏻 https://t.co/6WYVCWEGbZ @jagodamarinic @MichaelBroecker pic.twitter.com/m8J5shpln7 — ThePioneer (@ThePioneerDe) February 26, 2021

Kanzlerin Angela Merkel laut Umfrage weiterhin die beliebteste Politikerin

Klar ist: Robert Habeck beschreibt bei seiner Würdigung der unprätentiösen Art der Kanzlerin eine Stimmungslage, die in der Bevölkerung tatsächlich breit vertreten ist. Im jüngsten Politbarometer des ZDF ist Angela Merkel weiterhin die bestbewerteste Politikerin, deutlich vor Markus Söder, Olaf Scholz - und ihm selbst!

Nichtsdestotrotz ist Angela Merkel natürlich trotz allem ein Medienprofi und weiß sich auch in ihrer Bodenständigkeit zu inszenieren.