Angela Merkel greift in Neujahrsansprache SIE an: „Zynisch und grausam“

2020 neigt sich dem Ende zu. Ein bewegendes Jahr für Deutschland und die Welt - vor allem geprägt durch das Coronavirus. Bundeskanzlerin Angela Merkel bezeichnet die Pandemie unlängst als Jahrhundertaufgabe.

In ihrer voraussichtlich letzten Neujahrsansprache als Regierungschefin nimmt sich Angela Merkel dann vor allem eine Gruppe zur Brust.

Angela Merkel pocht in ihrer Neujahrsansprache auf den Zusammenhalt der Gesellschaft. Foto: dpa / Markus Schreiber

Angela Merkel ruft in Neujahrsansprache zur Trauer auf

Die Bundeskanzlerin appelliert in ihrer Neujahrsansprache an den Zusammenhalt der Gesellschaft und dankt allen für den Kampf gegen das Coronavirus. „Es wird noch eine ganze Zeit an uns allen liegen, wie wir durch diese Pandemie kommen“, sagte Angela Merkel laut vorab verbreitetem Text in ihrer Neujahrsansprache.

Am Ende eines „atemlosen Jahres“ sei es an der Zeit innezuhalten und zu trauern. „Wir dürfen als Gesellschaft nicht vergessen, wie viele einen geliebten Menschen verloren haben, ohne ihm in den letzten Stunden nah sein zu können“, so die Kanzlerin.

In diesem Zusammenhang prangert sie das Verhalten von Corona-Leugnern an.

Die Kanzlerin könne nur ahnen, wie bitter es sich für Betroffene und Angehörige von Opfern anfühlen müsse, wenn wieder einmal einige Unverbesserliche das Virus bestreiten: „Verschwörungstheorien sind nicht nur unwahr und gefährlich, sie sind auch zynisch und grausam diesen Menschen gegenüber.“

Das macht Angela Merkel Hoffnung

Große Hoffnung setzt Angela Merkel dafür dieser Tage in die entwickelten Impfstoffe: „Die neben dem Impfstoff wirksamsten Mittel haben wir selbst in der Hand, indem wir uns an die Regeln halten, jeder und jede von uns.“

Besonders dankbar sei sie dem Großteil der Menschen in Deutschland dafür, dass sie sich an die gebotenen Regeln der Stunde halten: Maske tragen und Abstand halten.

Wie und wann der derzeit strenge Lockdown gelockert werden könnte, das berät Angela Merkel am 5. Januar mit den Ministerpräsidenten der Länder. Derzeit zeichnet sich eine Verlängerung der Maßnahmen ab.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete in den letzten 24 Stunden 32.552 Neuinfektionen bei 964 neuen Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahlen sind jedoch nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, weil nach den Feiertagen viele Nachmeldungen der Gesundheitsämter erwartet wurden. (ak mit dpa)