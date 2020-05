Angela Merkel: Maltas Botschafter in Finnland tritt nach DIESEM ekelhaften Vergleich zurück

Valetta. Schockierende Worte gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel!

Auf Facebook hatte Michael Zammit Tabona, der Botschafter von Malta in Finnland, Angela Merkel mit Adolf Hitler verglichen.

Angela Merkel wird von Botschafter mit Hitler verglichen

Tabona hatte nach Angaben maltesischer Medien in einem mittlerweile gelöschten Facebook-Post geschrieben: „Vor 75 Jahren haben wir Hitler gestoppt. Wer wird Angela Merkel stoppen? Sie hat Hitlers Traum erfüllt! Europa zu kontrollieren.“

Michael Zammit Tabona - Malta's Ambassador to Finland - must be sacked immediately @EvaristBartolo pic.twitter.com/jJpD3Cjvxu — David Thake (@davidthake) May 10, 2020

Maltas Außenminister Evarist Bartolo bestätigte der Zeitung „Times of Malta“ am Sonntag, dass der Botschafter zurückgetreten sei und dass an Deutschland eine Entschuldigung für den „unsensiblen“ Kommentar geschickt werde.

Erst am Freitag wurde in Europa das Ende des Zweiten Weltkriegs und das Ende des NS-Regimes vor 75 Jahren gefeiert. (at, mit dpa)