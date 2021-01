Angela Merkel wird gefragt, wieso Arme FFP2-Masken nicht umsonst kriegen – ihre Antwort ist erstaunlich

Neue Corona-Maßnahme in Deutschland: Jetzt gibt es die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Supermärkten. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag erläuterte Bundeskanzlerin Angela Merkel die neuesten Beschlüsse, die sie mit den Ministerpräsidenten getroffen hat.

Dabei musste Angela Merkel auch die kritische Frage beantworten, wieso Hartz-4-Empfänger, Studenten und Solo-Selbständige mit den Kosten für die Anschaffung solcher Masken allein gelassen werden. Qualitativ gute FFP2-Masken sind im Einzelkauf unter zwei Euro in der Regel nicht zu bekommen. Eine finanzielle Belastung für diejenigen, die sowieso schon knapp bei Kasse sind.

+++ Corona in Deutschland: Merkel schließt Grenzkontrollen nicht aus – Debatte um Reise-Vorteile für Geimpfte +++

Angela Merkel: Deshalb gibt es keine finanzielle Hilfe für Hartz-4-Empfänger für Corona-Masken

Der YouTuber Tilo Jung fragte die Kanzlerin für sein Format „Jung&Naiv" auf der Bundespressekonferenz, wieso es keine finanzielle Hilfen für Hartz-4-Empfänger, Studenten und Solo-Selbständige beim Maskenkauf gibt. Provokant fügte er hinzu: „Obwohl bisher Hunderte Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden.“

Angela Merkel wich bei der Antwort zunächst aus. Man habe für 34 Millionen über 60-Jährige Gutscheine für FFP2-Masken für die Wintermonate verschickt, darunter „sicherlich auch an viele Hartz-4-Empfänger oder Grundsicherungsempfänger“.

Angela Merkel bei der Bundespressekonferenz mit Maske. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

-----------

Private Details über Angela Merkel:

Ihr Zweitname lautet Dorothea, ihr Mädchenname Kasner.

Sie behielt den Nachnamen ihres ersten Mannes, Ulrich Merkel, mit dem sie von 1977 bis 1982 verheiratet war.

Zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, Joachim Sauer, besitzt sie ein Wochenendhaus, eine Datsche, in der Ortschaft Hohenwalde (Uckermark).

Zu Ostern reist Merkel in der Regel mit ihrem Mann auf die Insel Ischia im Golf von Neapel, im Sommer zum Wandern nach Südtirol und im Winter zum Skilanglauf ins Schweizer Engadin.

-----------

Dann wurde Kanzlerin Merkel konkreter: „Ich sag' mal so: Wenn die gesamte Situation jetzt noch sehr lange anhält (...), dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, ob wir an der Stelle nochmal helfen müssen oder nicht. Im Augenblick haben wir das noch nicht diskutiert.“ Wenn die Pflicht für medizinische Masken jedoch noch über Wochen beibehalten werden muss, dann werde das „sicherlich ein Thema auch der Diskussion werden“.

Ab sofort medizinische Maskenpflicht in Bahnen und Geschäften. FFP2-Masken kosten über 3 EUR. Für Hartz 4-Empfänger wohl schwer zu finanzieren von ihren 2,63 EUR pro Monat, die für medizinische Produkte vorgesehen sind. . — Florian Schroeder (@Schroeder_Live) January 19, 2021

Was Angela Merkel verschweigt: Vom Hartz-4-Regelsatz könnten sich Bezieher praktisch nur eine FFP2-Maske leisten

Eine erstaunliche Aussage, denn Ministerpräsident Markus Söder, der eine FFP2-Maskenpflicht in Bayern bereits zuvor angeordnet hatte, kannte diese Diskussion um die Kosten schon aus dem Freistaat. Auch dort fragten sich viele, ob Bedürftige auf den zusätzlichen Kosten sitzen bleiben.

-----------

Mehr aktuelle Nachrichten über Angela Merkel:

-----------

Der Regelsatz für Hartz-4-Empfänger sieht lediglich 2,63 Euro für medizinische Produkte vor. Lilly Blaudszun, eine in den Sozialen Netzwerken bekannte junge Sozialdemokratin, kritisiert in einem Tweet: „Infektionsschutz darf nicht davon abhängen, wie viel Geld man hat.“ Auch die Arbeiterwohlfahrt fordert kostenfreie Masken für Bezieher von Grundsicherung und Hartz 4. Der Kabarettist Abdelkarim, bekannt unter anderem aus der ZDF-„heute Show“ regt sich ebenfalls über Twitter über die Ungerechtigkeit auf.