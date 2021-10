Angela Merkel: Ausgerechnet IHN will die Kanzlerin noch treffen

Die Amtszeit von Angela Merkel neigt sich langsam dem Ende zu. Doch bevor sie ihren Posten als Bundeskanzlerin weitergibt, wird sie sich ausgerechnet mit IHM noch treffen.

16 lange Jahre war Bundeskanzlerin Angela Merkel in Deutschland an der Macht. Jetzt ist Schluss. Aber bevor sie ihr Amt niederlegt, wird sie am kommenden Samstag (16. Oktober) in Istanbul auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan treffen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.

Angela Merkel trifft ausgerechnet auf IHN

Themen bei dem Aufeinandertreffen sind unter anderem die Rolle der Türkei als Nato-Partner und das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union. „Das Thema Migration ist ein wichtiges“, betonte Steffen Seibert.

Die Bundesregierung habe immer darauf hingewiesen, „wie groß die türkische Leistung ist, Millionen von Menschen insbesondere aus Syrien aufzunehmen.“ Dies müsse von der europäischen Seite auch gewürdigt werden.

Angela Merkel: Thema Migration steht ganz oben auf dem Programm

Der Weg durch die Türkei ist für viele Flüchtlinge die Hauptroute in Richtung Europa. Sechs Milliarden Euro wurde der Türkei von der EU für die mittlerweile 3,7 Millionen syrischen Flüchtlinge zugesagt. Diese sind bereits ausgegeben und verplant. Im Juni wurden dem Land weitere drei Milliarden Euro bis 2024 zugesagt. (cf mit dpa)