Angela Merkel: Ausgerechnet DIESER „Jungspund“ wird ihr CDU-Nachfolger im Wahlkreis

Im Jahr 2021 wird in Deutschland eine Ära zu Ende gehen. Angela Merkel will bei der anstehenden Bundestagswahl nicht erneut als Spitzenkandidatin der Union ins Renne gehen.

Auch ihr Wahlkreis wird dementsprechend frei. Angela Merkels Nachfolger wird wohl ein „Jungspund“ werden.

Angela Merkel: 2021 ist Schluss

Seit 2005 ist Angela Merkel die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Seit dieser Zeit prägt sie maßgebend das politische Geschehen in Deutschland und auch in der Welt. Im Herbst 2021 wird sich das aber ändern. Angela Merkel tritt bei der Bundestagswahl 2021 nicht erneut an.

Ein JU-Politiker soll der Nachfolger von Angela Merkel im Wahlkreis werden. Foto: JU Mecklenburg-Vorpommern, picture alliance/dpa/dpa-Pool | Bernd von Jutrczenka

---------------

Das ist Angela Merkel:

Geboren am 17. Juli 1954 in Hamburg als Angela Kasner

Wenige Wochen nach ihrer Geburt zog Merkels Familie in die DDR, weil ihr Vater dort eine Stelle als Pfarrer antrat

1978 schloss Merkel ihr Diplom mit der Note „sehr gut“ ab und machte 1986 ihren Doktor im Bereich Chemie

Nach dem Fall der Mauer begann Merkel, sich politisch zu engagieren, trat 1990 schließlich in die CDU ein

Nach sieben Jahren in der Opposition wurde Merkels CDU bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 knapp zur stärksten Kraft - und sie damit zur Kanzlerin

---------------

Das Vakuum, welches sie hinterlassen wird, müssen andere Unions-Politiker ausfüllen. Im Bezug auf die Kanzlerschaft soll es wohl entweder Markus Söder oder Armin Laschet sein. Bisher hat sich die Union da noch nicht festgelegt.

Angela Merkel: Kanzlerin dominierte ihren Wahlkreis

Neben dem Amt als Bundeskanzlerin muss aber auch der Wahlkreis von Angela Merkel neu von der CDU besetzt werden. Dabei handelt es sich um den Wahlkreis 15 (Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I).

---------------

---------------

Merkel ist zu Bundestagswahlen seit 1990 in dem Wahlkreis angetreten. Bei allen acht Wahlen gewann sie das Direktmandat. 2017 bekam Merkel 44 Prozent der Stimmen, Zweiter war der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm mit 19,2 Prozent, Dritte wurde mit 15,9 Prozent der Stimmen Rügens frühere Landrätin Kerstin Kassner (Linke). Größere Fußstapfen könnte ein Nachfolger also wohl kaum vorfinden.

Angela Merkel: ER will ihren Wahlkreis übernehmen

Junge Union geht mit 100 Kandidaten ins Rennen https://t.co/fcRtYclmTs pic.twitter.com/x9wbUBYzUk — JU M-V (@JungeUnionMV) February 21, 2019

Bisher ist die Nachfolge von Merkel auch im Bezug auf den Wahlkreis noch nicht geklärt. Eigentlich sollte das am 7. November 2020 geschehen, aber Corona macht dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung.

Angela Merkel: Sie möchte sich nach der nächsten Bundestagswahl von der großen Bühne verabschieden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / IPON

Der einzige Bewerber für den Wahlkreis ist Georg Günther. Der 32-Jährige Vorsitzende der Jungen Union Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Alter würde man im Bundestag noch als jung gelten. Der CDU-Politiker ist als Finanzbeamter in Stralsund tätig und stammt aus der Region Süderholz im Landkreis.

Da es keine anderen Bewerber gibt, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis Günther den Wahlkreis von Angela Merkel übernimmt. Die Aufgabe des 32-Jährigen könnte größer nicht sein. Ob er ihr gewachsen ist, wird sich bei der Bundestagswahl zeigen. (gb mit dpa)