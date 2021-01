Angela Merkel „mehr nach links gerückt, als mir lieb ist“ – Waldemar Hartmann kritisiert Laschet-Wahl

Der erste digitale CDU-Parteitag kannte am Ende nur einen strahlenden Sieger: Armin Laschet. Er hatte seine beiden Konkurrenten Friedrich Merz und Norbert Röttgen hinter sich gelassen. Damit darf sich der NRW-Ministerpräsident auch Hoffnungen auf die Nachfolge von Angela Merkel als Bundeskanzler machen.

Er steht jetzt allerdings erst einmal vor der großen Aufgabe, die verschiedenen Lager der Partei zu einen und auf die Bundestagswahl im September auszurichten. Waldemar Hartmann, Sportjournalist und Reporter, hätte sich für diese Aufgabe allerdings jemand anderen gewünscht, wie er in einem Gastbeitrag bei „Cicero“ schrieb. Auch für Kanzlerin Angela Merkel hatte der 72-Jährige nicht gerade lobende Worte parat.

Angela Merkel: Hartmann wirft ihr „Einschläferungspolitik“ vor

Laschet warb in seinen Reden auf dem Parteitag der CDU um das Vertrauen der Delegierten und setzte voll auf das Thema Zusammenhalt. Nur gemeinschaftlich, so Laschets Botschaft, könnte die Partei in Deutschland starke Wahlergebnisse einfahren. Worte, denen Sportreporter Waldemar Hartmann wohl auch prinzipiell nicht widersprechen würde – er hätte sie wohl nur gern aus dem Mund von jemand anderem gehört.

Seine erste Reaktion auf die Wahl Laschets. „Jede Partei bekommt den Vorsitzenden, den sie wählt. Und den sie verdient. Meine Wahl wäre Friedrich Merz gewesen“, schreibt der 72-Jährige. Hartmann steht selbst der CDU nahe und hatte im Jahr 2019 in Sachsen sogar Wahlkampf für die Christdemokraten gemacht.

Friedrich Merz wäre laut Waldemar Hartmann der bessere Parteivorsitzende für die CDU gewesen. Foto: imago images / Henning Scheffen

Er hofft auf einen Erneuerungsprozess der Partei unter Laschet. „Denn ein Fortführen der Politik von Angela Merkel, und dafür steht Laschet im Großen und Ganzen, ist nicht in meinem Sinn. Denn offenbar leiden doch viele aktuellen Befürworter dieser Merkelschen Einschläferungspolitik unter Vergesslichkeit“, so die wenig schmeichelhafte Analyse. Vor rund einem Jahr habe die Partei bei Umfragen nur noch lediglich 25 Prozent erreicht – dann kam Corona und die CDU konnte Abseits des Klima- und Einwanderungsthemas mit Regierungsarbeit punkten. Allerdings: Nicht wenige schreiben diese Wählersympathien auch direkt der Kanzlerin und ihrem Corona-Kurs zu.

Merz als „ostdeutsche politische Sehnsucht“

Hartmann fürchtet deswegen vor allem die Zeit, wenn „diese Geißel der Menschheit Geschichte ist“. Vor allem in Ostdeutschland hätte man mit Merz viele Sympathien gewonnen. Im Wahlkampf zur Landtagswahl seien „Merkel und Kramp-Karrenbauer unerwünschte Personen“ gewesen.

Merz hingegen sei die personifizierte „ostdeutsche politische Sehnsucht“ und biete eine stärkere Abgrenzung zu den anderen Parteien. Vor allem, weil die CDU unter Merkel die Mitte aufgegeben habe. „Wir dürfen laut Laschet die Mitte nicht freigeben. Na sauber! Ich finde, wir sollten erst mal überhaupt wieder zur Mitte zurückkehren. Denn mit Merkel sind wir doch mehr nach links von der Mitte gerückt, als mir lieb ist“, so Hartmann im „Cicero“.

Ob Merkel die Partei tatsächlich inhaltlich nach links gerückt hat, darüber streiten Politikexperten. Doch gerade in der Parteibasis ist diese Meinung weit verbreitet, wie Umfragen zeigen. Beim vermeintlichen Weg zurück zur Mitte ist jedoch Vorsicht geboten um nicht zu übersteuern: Schließlich droht man mitunter ins Fahrwasser der rechtsnationalen AfD zu geraten. (dav)