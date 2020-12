Angela Merkel steht im Bundestag Rede und Antwort – bei DIESEM Thema gerät sie ins Stocken

Zum dritten Mal in diesem Jahr stellte sich Angela Merkel am Mittwoch als Vertreterin der Bundesregierung den Fragen der Abgeordneten im Bundestag.

In weiten Teilen ein vergleichsweise einfacher Spaziergang für Angela Merkel. Nachfragen waren aufgrund des zeitlichen Rahmens nur sehr limitiert erlaubt. In Bedrängnis brachte sie kaum ein Einwurf. Doch bei einem Thema geriet die Kanzlerin ins Stocken. Dabei ging es vor allem um ihre eigene Rolle.

Angela Merkel bei Fragerunden zu Scherzen aufgelegt

Kanzlerin Angela Merkel kennt diese Auftritte im Bundestag inzwischen recht gut. 2018 war die Fragerunde auf Drängen der SPD eingeführt worden. Als geschulte Rednerin brachte sie jedoch kaum eine Nachfrage wirklich aus der Fassung, im Gegenteil. Merkel scherzte mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), wirkte locker und fast gelöst.

Auch einige Antworten an Abgeordnete sorgten im Bundestag für Schmunzeln. Beispielsweise die an Uwe Witt (AfD). Der Politiker wollte von der Kanzlerin wissen, ob es ausreichende Informationen bezüglich eines Impfstoffes geben werden, mit dem Merkel ja beabsichtige „alle Einwohner unseres Vaterlandes zu impfen“.

Er ging dabei auf die Unterschiede zwischen den verschiedenen Impfstoffen ein und ob man sich am Ende selbst aussuchen könne, welchen der verschiedenen Impfstoff man am Ende bekomme. Merkels schnippische Antwort: „Ich erahne aus ihrer Frage, dass sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten.“ Im Saal gibt es Gelächter. Merkel verwies jedoch im gleichen Atemzug darauf, dass es keine Impfpflicht geben werde. Je weniger Menschen jedoch für eine Impfung bereit wären, umso länger müsse man sich auf das Tragen von Masken einstellen.

Bei diesem Thema gibt sich Merkel wortkarg

Erstmals etwas aus dem Tritt geriet Merkel hingegen bei Nachfragen von Fabio de Masi (Linke) und Florian Tincar (FDP). Beide Abgeordnete sprachen Merkel auf ihre Rolle im Wirecard-Skandal an.

De Masi wollte wissen, warum Merken ein Treffen mit dem Wirecard-Vorsitzenden wegen entsprechender Presseberichte verweigert habe, bei ihrem China-Besuch aber dennoch für das Unternehmen geworben habe. Merkel reagiert wortkarg und verweist auf den Untersuchungsausschuss. Die Ablehnung des Treffens sei kein „außergewöhnliches Ereignis“.

Beim Thema Wirecard-Skandal kam die Kanzlerin ins Stocken. Foto: imago images / Sven Simon

Ähnlich kurz fällt auch ihre Antwort auf die Nachfrage aus, ob sie sich „bei den Österreichern erkundigt“ habe, was sie so treiben in Deutschland. Schließlich hatte sich der Wirecard-Manager noch einen Tag vor seiner Flucht in München mit einem Mitarbeiter des österreichischen Geheimdiensts getroffen. Merkels Antwort: „Nein. Ich habe mit Herr Kurz gesprochen, aber nicht darüber.“ Damit war das Thema aber nicht abgefrühstückt.

Florian Tincar verwies darauf, dass Merkels Werben geholfen habe, das Betrugsmodell von Wirecard aufrecht zu erhalten. Er forderte Klarheit zu dem Gespräch mit dem ehemaligen Minister Karl-Theodor zu Guttenberg zwei Tage vor Merkels Abreise nach China. Guttenberg hatte dabei Merkel geraten, für Wirecard einzutreten.

Erneut blieb Merkel eher wage als konkret, verwies auf den Untersuchungsausschuss und geriet ins Stocken. Das persönliche Gespräch mit Guttenberg sei kein „Unterschied zu einem Routinevorgang.“ „Hier war es auch ein Vorgang, dass ein Besucher etwas vorschlägt, es wird aktenkundig gemacht“, anschließend gebe es eine Bewertung, der Merkel in den meisten Fällen folge. Als Bundesregierung habe man Konsequenzen aus dem Vorfall gezogen. Zufrieden werden die meisten Abgeordneten mit dieser Antwort wohl nicht sein. (dav)