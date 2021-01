Angela Merkel: Alter Schnappschuss von ihr aufgetaucht – TV-Mann entdeckt darauf besonderes Detail

Angela Merkel gehört sicherlich zu den meistfotografierten Persönlichkeiten in Deutschland. Seit 2005 regiert sie das Land und war seit 2000 CDU-Vorsitzende.

Dennoch bekommen jetzt zwei Schnappschüsse, die Angela Merkel in ungewohnter Rolle zeigen, einige Aufmerksamkeit im Netz. Sie stammen vor ihrer Kanzlerin-Zeit.

Angela Merkel: DIESE zwei Schnappschüsse sorgen für Aufmerksamkeit im Netz

Zu sehen ist eine deutlich jüngere Angela Merkel. Die Aufnahmen dürften wohl vor gut 20 Jahren entstanden sein. Da war die Bundeskanzlerin Mitte 40. Das genaue Jahr ist leider nicht bekannt.

Wie Angela Merkel wohl auf das alte Foto reagieren würde? Foto: imago/Douglas Abuelo

Ein Twitter-User hat die privaten Aufnahmen wiedergefunden. Zu sehen sein soll er selbst als kleiner Junge neben der berühmten Politikerin. Wie er weiter auf Twitter schreibt, sollen die Fotos bei einem Wandertag entstanden sein. Erstaunlich an den Aufnahmen: Merkel sieht richtig erfrischt und erholt aus. Sie lächelt gut gelaunt in die Kamera. Als Kanzlerin sieht man sie eher selten so befreit.

Ich habe sie gefunden. Meine zwei Fotos mit Angela Merkel! vom Wandern! Schade, dass sie kein Twitter hat! 😂 pic.twitter.com/yvp8zARLIa — Andi (@da_doyo) January 26, 2021

Foto mit Angela Merkel: „Würde das Foto 2021 gern nachstellen!“

Nun hat der Twitter-Nutzer einen Wunsch und adressiert ihn direkt an Merkels Regierungssprecher Steffen Seibert: „Würde das Foto 2021 gern nachstellen! Bitte arrangieren!“. Tatsächlich hat er auch ein orangenefarbendes Oberteil angezogen, ähnlich wie auf den Originalbildern. Aber ob Angela Merkel ihren Hosenanzug wirklich gegen das bequemeren Freizeitdress für ein Remake-Foto tauschen würde? Vielleicht wenn sie ab Herbst nicht mehr im Amt ist?

Ich wäre vorbereitet für ein Remake 2021! Fehlt nur noch Frau Merkel! ♥️ pic.twitter.com/qBwlF4fZs0 — Andi (@da_doyo) January 27, 2021

Seit 2005 regiert sie Deutschland als Bundeskanzlerlin.

Zuvor war Merkel Bundesministerin für Frauen und Jugend (1991-1994) und Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (1994-1998).

Die CDU führte sie von 2000 bis 2018 als Bundesvorsitzende.

Merkel ist in zweiter Ehe mit Joachim Sauer verheiratet.

Angela Merkel: ZDF-„heute show"-Chefautor entdeckt Detail auf dem Foto

Derweil ist Peter Wittkamp, Chef-Schreiber bei der ZDF-„heute show" etwas an den Bildern aufgefallen. Er twittert: „Exklusives Material: Hier entstand erstmals die Merkel-Raute™. Nur ein mutiger Plastikbecher stellte sich damals noch in den Weg.“

Ob es wirklich so war, ist dann wohl eher ein Fall für ZDF-History...

