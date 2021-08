Angela Merkel: ARD-Mann rechnet mit ihr ab – „Mit jeder Krise überfordert“

Harte Worte von rbb-Redakteur Michael Götschenberg am Dienstagabend in den „ARD-Tagesthemen“!

In einem Kommentar rechnet er mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Bundesregierung hinsichtlich des Krisenmanagements im Afghanistan-Desaster ab. Doch dabei alleine bleibt es nicht...

Deutliche Kritik an Angela Merkel und ihrer Bundesregierung in den ARD-Tagesthemen. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Angela Merkel: ARD-Kommentator kritisiert das Krisenmanagement der Bundesregierung heftig

Zu Beginn spricht er ganz klar die Vermeidbarkeit dieses Evakuierungsdesasters an: Die Bundesregierung habe einfach nicht reagiert, zu wenig unternommen.

Das ist Angela Merkel:

Geboren 1954 in Hamburg als Angela Kasner

Wenige Wochen nach ihrer Geburt zog Merkels Familie in die DDR, weil ihr Vater dort eine Stelle als Pfarrer antrat

1973 machte sie das Abitur mit der Note 1,0

1977 heiratete Merkel den Physikstudenten Ulrich Merkel, die Ehe wurde 1982 allerdings geschieden

1978 schloss Merkel ihr Diplom mit der Note „sehr gut“ ab und machte 1986 ihren Doktor im Bereich Chemie

Nach dem Fall der Mauer begann Merkel, sich politisch zu engagieren, trat 1990 schließlich in die CDU ein

Nach sieben Jahren in der Opposition wurde Merkels CDU bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 knapp zur stärksten Kraft - und sie damit zur Kanzlerin

„Wochenlang war die Botschaft mit ihren Warnungen nicht durchgedrungen. Vermeidbar war auch das Drama, das sich am Sonntag abspielte“, schießt Götschenberg weiter in Richtung Regierung um Angela Merkel. Im allerletzten Moment konnte das Botschaftspersonal aufbrechen, um bei den Amerikanern Zuflucht zu suchen, um überhaupt noch rauszukommen. Zwei Tage lang sei das Auswärtige Amt über die Vorbereitung einer Evakuierung nicht hinausgekommen, prangert er an – „obwohl sie vor Ort dringend eingefordert wurde."

"Zwei Tage lang war das Auswärtige Amt über die Vorbereitung einer Evakuierung nicht hinausgekommen. Obwohl sie vor Ort dringend eingefordert wurde", meint Michael Götschenberg vom rbb zum Krisenmanagement des Auswärtigen Amtes. (red) pic.twitter.com/9klyUQG704 — tagesthemen (@tagesthemen) August 17, 2021

Damit spielt er auf die Hilferufe des stellvertretenden deutschen Botschafters Hendrik van Thiel an. Dieser schrieb bereits am Freitag – als die Taliban schon längst viel viel schneller als gedacht auf dem Vormarsch waren – dass die Appelle über längere Zeit einfach ignoriert wurden. Er sagt auch: „Wenn das an irgendeiner Stelle diesmal schief gehen sollte, so wäre dies vermeidbar gewesen.“

„Das nennt man Führungsversagen!“, meint der ARD-Kommentator rigoros. „Der Bundesaußenminister Heiko Maas wisse genau, warum er die „dramatischen Details“ für sich behielt, als er am Sonntag vor die Presse trat und das Vorgehen erklären wollte. „Wir setzen jetzt alles daran, unseren Staatsangehörigen und unseren ehemaligen Ortskräften eine Ausreise in den kommenden Tagen zu ermöglichen“, sagte Maas am Sonntag in Berlin.

Das Krisenmanagement habe versagt. Tausende Ortskräfte können wahrscheinlich nicht mehr gerettet werden. „Ihr Schicksal ist eine Tragödie!“, macht der Redakteur klar. Die Taliban haben die Macht auf den Straßen übernommen, würden den Zugang zum Flughafen kontrollieren. Am Montag wurden im ersten Evakuierungsflieger lediglich sieben Menschen ausgeflogen. Am Mittwochmorgen konnte eine weitere Maschine in Deutschland landen – mit immerhin 130 Menschen. In Kabul startete zudem noch ein Airbus mit 139 Menschen an Bord.

Außenminister Heiko Maas (SPD) auf einer Pressekonferenz. Foto: picture alliance/dpa/Reuters/Pool | Annegret Hilse

Doch die Bundesregierung habe schon vor Wochen versäumt, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Allerdings nicht nur bei diesem Thema, meint Götschenberg und beginnt mit einer Aufzählung, die „beliebig fortzusetzen“ sei und nur die jüngsten Ereignisse hervorhebe:„Afghanistan, Hochwasser, Corona ..“

Angela Merkel: ARD-Kommentator fordert – „Es ist Zeit, zu handeln“

„Angela Merkel und ihre Bundesregierung sind mit dem Management jede ihrer Krisen überfordert!“, ist schließlich sein Fazit. „Es ist Zeit, zu handeln“, ruft er schlussendlich auf. (js)

