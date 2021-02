Angela Merkel: ARD-Sondersendung! Kanzlerin bezieht Stellung – Sender baut Programm kurzfristig um

Drastische Änderung im ARD-Programm am Dienstagabend. Das Erste stellt seinen Sendeplan um: Nach der Tagesschau von 20 bis 20.15 Uhr sollte eigentlich die Berichterstattung der Sportschau starten. Am Abend trifft Borussia Dortmund auf den SC Paderborn in der dritten Runde des DFB-Pokals.

Doch statt dem Vorbericht zu Reus, Haaland und Co. spricht Angela Merkel in der Sondersendung „Farbe bekennen“. Das teilte die ARD am Dienstagmittag in einer Pressemitteilung mit.

Angela Merkel: ARD mit Sondersendung zum Impfen

Nachdem es am Montag den Impfgipfel mit Politik und Industrie gab, wird die Kanzlerin am Dienstag ab 20.15 Uhr in einer 15-minütigen Sondersendung zum Impfstoff-Plan für die Bundesrepublik befragt.

Die ARD stellt ihr Abendprogramm um. Foto: IMAGO / Future Image

-----------------------------

Das ist Angela Merkel:

Geboren 1954 in Hamburg als Angela Kasner

Wenige Wochen nach ihrer Geburt zog Merkels Familie in die DDR, weil ihr Vater dort eine Stelle als Pfarrer antrat

1978 schloss Merkel ihr Diplom mit der Note „sehr gut“ ab und machte 1986 ihren Doktor im Bereich Chemie

Nach dem Fall der Mauer begann Merkel, sich politisch zu engagieren, trat 1990 schließlich in die CDU ein

Nach sieben Jahren in der Opposition wurde Merkels CDU bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 knapp zur stärksten Kraft - und sie damit zur Kanzlerin

-----------------------------

In der Sendung „Farbe bekennen“ bezieht die Kanzlerin gegenüber Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker Stellung.

-----------------------

Mehr zu Angela Merkel:

Angela Merkel: Altes Foto von ihr aufgetaucht – TV-Mann entdeckt darauf besonderes Detail

Angela Merkel wird gefragt, wieso Arme FFP2-Masken nicht umsonst kriegen – ihre Antwort ist erstaunlich

Angela Merkel „mehr nach links gerückt, als mir lieb ist“ – Waldemar Hartmann kritisiert Laschet-Wahl

-----------------------

Es soll um mögliche Versäumnisse bei der Impfstoff-Beschaffung gehen, wie jetzt Planungssicherheit entstehen soll und wie Angela Merkel die Bevölkerung für die anhaltenden Maßnahmen motivieren will.

Kritik an Impf-Strategie wird immer lauter

Fußball-Fans müssen sich allerdings keine Sorgen machen, dass sie den Anstoß verpassen. Das Spiel beginnt erst um 20.45 Uhr. Lediglich der 30-minütige Vorbericht wird also um 15 Minuten verkürzt. Alles zu den Änderungen bei der Sportschau liest du >> hier.

Nach dem Impf-Gipfel am Montag war aus der Oppostion scharfe Kritik an der Bundesregierung geäußert worden. Unter anderem Grünen-Chef kritisierte im ARD-Morgenmagazin, dass die vergangenen Wochen gezeigt hätten, dass man sich auf die Aussagen der Pharma-Konzerne nicht mehr verlassen könne. Selbst CSU-Chef Markus Söder sprach zwar von „Klarheit“, die der Gipfel gebracht habe, aber auch von „Ernüchterung“. (dav)