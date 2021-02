Angela Merkel: Klartext in ARD-Sondersendung zu Corona-Impfungen – „Können keinen starren Plan machen“

Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen:Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Dienstag in der ARD-Sondersendung „Farbe bekennen“ über den aktuellen Stand der Corona-Krise und den Impfgipfel am Montag.

Dabei geht Angela Merkel auch auf Kritik ein und wiederholt ihr Versprechen, allen Deutschen bis Ende des Sommers ein Impfangebot machen zu können. Auch mögliche Corona-Lockerungen zu Ostern sind ein Thema.

Angela Merkel spricht Klartext in ARD-Sondersendung

Nach dem Impfgipfel zwischen den EU-Chefs und Hersteller steht Angela Merkel am Dienstag in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ den Chefredakteuren Tina Hassel und Rainald Becker Rede und Antwort.

Die ARD stellt ihr Abendprogramm um. Foto: IMAGO / Future Image

Schließlich gilt der Gipfel in der Öffentlichkeit als gescheitert, da es weiterhin keine konkreten Impfplanungen für die Bundesrepublik gibt – unter anderem, weil aktuell zu wenig Impfstoff vorhanden ist.

Das ist Angela Merkel:

Geboren 1954 in Hamburg als Angela Kasner

Wenige Wochen nach ihrer Geburt zog Merkels Familie in die DDR, weil ihr Vater dort eine Stelle als Pfarrer antrat

1978 schloss Merkel ihr Diplom mit der Note „sehr gut“ ab und machte 1986 ihren Doktor im Bereich Chemie

Nach dem Fall der Mauer begann Merkel, sich politisch zu engagieren, trat 1990 schließlich in die CDU ein

Nach sieben Jahren in der Opposition wurde Merkels CDU bei der vorgezogenen Bundestagswahl 2005 knapp zur stärksten Kraft - und sie damit zur Kanzlerin

Und in dem 15-Minuten-Gespräch geht es gleich zur Sache: Angela Merkel verteidigt das Vorgehen von Deutschland und der EU, findet es „eine riesige Leistung, dass es schon mehrere Impfstoffe gibt“ – und geht dann auf die Lieferverzögerungen ein.

So lassen die Zulassungen für die Komponenten, mit denen die Impf-Hersteller bereits arbeiten, oft auf sich warten. Erst wenn diese vorhanden sind, wird der Impfstoff ausgeliefert. Deshalb müssen die Impfungen dynamisch angepasst, das Vorgehen modelliert werden: „Wir können keinen starren Impfplan machen“, wird Merkel deutlich.

Angela Merkel verteidigt Impf-Strategie: „Im Großen und Ganzen nichts schief gegangen“

Klar sei aber: „Wir wollen das Maximum an Impfstoff bekommen“ – und die Mittel, die fürs erste Quartal versprochen wurden, „bekommen wir auch“.

Aus Sicht der CDU-Politikerin ist „im Großen und Ganzen nichts schief gegangen“, denn: „Ich hätte vor einem Jahr nicht darauf gewettet, dass wir das so schnell hinbekommen“. Dass in England und den USA bereits mehr Menschen geimpft sind, „wurmt einen natürlich“ – habe aber auch seine Gründe, wie sie erklärt (Impfstoff per Notzulassung, mehr Produktionsmöglichkeiten).

Den Impfplan europäisch gemeinsam zu machen, sei „allemal richtig“, bekräftigt die Kanzlerin vor den ARD-Kameras. Außerdem erneuert sie ihr Versprechen, wonach alle Menschen in Deutschland bis zum Ende des Sommers, dem 21. September, ein Impfangebot bekommen („Das heißt für mich, jeder hat zumindest die erste Impfung bekommen“).

Auf den Einwand von Redakteur Rainald Becker, das Datum liege genau fünf Tage vor der Bundestagswahl und sei daher bestimmt nicht zufällig gewählt worden, winkt Angela Merkel ab: Es ist das meteorologische Ende des Sommers und hat „damit ehrlich gesagt nichts zu tun“.

Angela Merkel: Keine konkreten Lockerungs-Pläne für Ostern

Gegen Ende des ARD-Interviews darf natürlich auch die Frage nach Lockerungen zu Ostern nicht fehlen. Angela Merkel gibt an, sie und die Länderchefs wollen auf jeden Fall eine „Öffnungsperspektive“ – aber Lockerungen werden sich nicht an einem Datum, sondern an Werten (Inzidenz, Mutationen, etc.) orientieren.

„Die Werte gehen erfreulicherweise runter. Das ist die Leistung der Bürgerinnen und Bürger, dafür möchte ich auch 'Danke' sagen“, so die CDU-Politikern. Aber: „Wir haben noch nicht wieder die Kontrolle“.

Auch, so lange noch nicht klar sei, ob eine geimpfte Person eine andere anstecken kann, sei keine Rückkehr zum normalen Leben möglich.

Angela Merkel sicher: „Es wird Klagen geben“

Dass es in der nächsten Zeit weitere Proteste gegen die Maßnahmen geben wird, sei der Kanzlerin klar: „Es gibt sehr viel Klagen. Es wird Klagen geben, auch über die Frage von Rechten für Geimpfte.“ Denn entsprechende Sonderrechte schließt auch Angela Merkel nicht aus, wie sie andeutet („Wenn sich jemand jetzt nicht impfen lassen möchte, muss man vielleicht sagen, okay, wer das nicht möchte, der kann solche Dinge nicht machen“).

Zum Abschluss appelliert Angela Merkel noch einmal an die Bevölkerung: „Wenn wir das jetzt noch eine Weile durchhalten, dann wird es besser werden. Je geringer die Infektionszahlen sind, umso mehr können wir uns wieder leisten, das kann ich den Menschen sagen.“(dav, kv)

Das ganze Interview kannst du auf der Facebookseite der ARD, in der Mediathek oder um 20.15 Uhr in der ARD schauen. Das DFB-Pokalspiel beginnt deshalb um 20.45 Uhr. Alles zu den Änderungen bei der Sportschau liest du >> hier.