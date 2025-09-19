  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. So sieht Philipp Amthors Freundin aus – auf den ersten Blick passen sie gar nicht zusammen

Veröffentlicht inPolitik

So sieht Philipp Amthors Freundin aus – auf den ersten Blick passen sie gar nicht zusammen

Avatar-Foto von Marcel Görmann

Ein kontrastreiches Paar! CDU-Politiker Philipp Amthor ist glücklich vergeben. Doch seine Freundin hat optisch einen anderen Stil als er.

Erst 32
© IMAGO/Bernd Elmenthaler

37. Parteitag der CDU in Berlin: Philipp Amthor im Interview

Deutschlandweit protestieren derzeit immer mehr Menschen gegen die CDU und Friedrich Merz. Wir sprachen mit Philipp Amthor unter anderem zu dieser Thematik auf dem CDU-Parteitag.

Er gilt als konservative Nachwuchshoffnung der CDU: Philipp Amthor. Der berühmte Politiker hat längst sein Liebesglück gefunden. Als er nun mit seiner Carlotta auf einem „Bild“-Event auftrat, fragten sich aber nicht wenige, wie dieses Paar zusammenpasst. Warum? Das siehst du in der Fotostrecke.

Philipp Amthor und seine Freundin: Optisch ein ziemlicher Kontrast

Erst 32
Er ist erst 32, auch wenn er vom Auftreten deutlich älter wirkt, und gehört zu den bekanntesten Bundestagsabgeordneten: Philipp Amthor. Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler
Stammgast in der ZDF-"heute show"
Als Stammgast in der ZDF-„heute show“ zeigt der Christdemokrat viel Selbstironie. Derweil steigt der wortgewandte Politiker die Karriereleiter weiter auf. In der Merz-Regierung ist er jetzt Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung geworden. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Seit Sommer 2024 offiziell vergeben
Was viele nicht wissen: Amthor hat eine Partnerin an seiner Seite. Im Sommer 2024 machte er die Beziehung zu Carlotta öffentlich. Seitdem taucht er immer wieder mit ihr auf Events in Berlin auf. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
CDU-Frau an seiner Seite
Sie soll ebenfalls CDU-Mitglied und promovierte Althistorikerin sein. Zumindest vom Kleidungsstil passen die beiden Verliebten aber irgendwie nicht wirklich zusammen. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur
Er konservativ, sie aufreizend
Während Amthor auf ein klassisches und konservatives Auftreten Wert legt, zeigte seine Partnerin nun bei einer „Bild“-Veranstaltung viel Haut unter ihrem Blazer. Ein gewagtes Outfit mit einem schwarzen, bauchfreien Spitzenoberteil! Dem CDU-Politiker schien dieser Kontrast aber zu gefallen. Er posiert breit lächelnd mit ihr. Foto: Soeren Stache/dpa

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Weitere Nachrichten für dich: