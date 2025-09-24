So sieht Philipp Amthors Freundin aus – auf den ersten Blick passen sie gar nicht zusammen

Ein kontrastreiches Paar! CDU-Politiker Philipp Amthor ist glücklich vergeben. Doch seine Freundin hat optisch einen anderen Stil als er.
Er gilt als konservative Nachwuchshoffnung der CDU: Philipp Amthor. Der berühmte Politiker hat längst sein Liebesglück gefunden. Als er nun mit seiner Carlotta auf einem „Bild“-Event auftrat, fragten sich aber nicht wenige, wie dieses Paar zusammenpasst. Warum? Das siehst du in der Fotostrecke.
Philipp Amthor und seine Freundin: Optisch ein ziemlicher Kontrast
„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>