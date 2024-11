Überraschung in Blitz-Umfragen! Zwei Parteien der Ex-Ampel legen plötzlich zu

Die ersten Blitz-Umfragen von ARD und ZDF nach dem Ampel-Aus sind da! Kurz nach dem Bruch der Koalition zeigt sich, welcher Partei die Deutschen die Hauptschuld am Scheitern geben. Besonders spannend ist, welche Parteien nun von der neuen Lage profitieren.

Wir blicken auf die frischen Zahlen nach den turbulenten Tagen in der Hauptstadt.

Klare Meinung über Lindner-FDP nach Ampel-Aus

Die Liberalen kommen bei einer Frage nicht gut weg. So sagen im ZDF-Politbarometer 31 Prozent der Befragten, dass die Lindner-Truppe „hauptsächlich schuld“ sei am vorzeitigen Ende der Ampel. Die Grünen (15 Prozent) und die SPD (1o Prozent) werden im Wahlvolk etwas milder beurteilt, wobei 39 Prozent der Befragten allen drei Parteien gleichermaßen die Schuld geben.

Auch im frischen ARD-Deutschlandtrend ergibt sich dieses Bild. Hier sehen sogar 40 Prozent der Befragten die FDP als hauptverantwortlich für das Ampel-Aus. Umso erstaunlicher ist aber, dass die Lindner-Partei bei der Sonntagsfrage einen kleinen Sprung nach vorne macht.

Trotzdem gehören FDP und Grüne zu den Gewinnern

So kommt sie im ARD-Deutschlandtrend nun wieder auf 5 Prozent und damit über die existenziell wichtige Fünf-Prozent-Hürde zum Wiedereinzug in den Bundestag. Es ist ein Plus von einem Prozentpunkt. Genau dieser Wiedereinzug dürfte das zentrale Ziel von Christian Lindner und den anderen FDP-Spitzenkräften gewesen sein, für das sie das Aus der Ampel-Koalition in die Wege leiteten.

Ein kleiner Dämpfer für die Liberalen: Der leichte Umfrage-Aufwind deckt sich nicht mit den ZDF-Zahlen. Hier kommt die FDP nur auf drei Prozent. Spannend aber: Sowohl bei der ZDF-Umfrage als auch bei jener von der ARD gewinnen die Grünen hinzu. Jeweils um einen Punkt auf 12 Prozentpunkte. Passend dazu wird sich Robert Habeck am Freitag als Kanzlerkandidat offiziell vorstellen.

Die Kanzlerpartei SPD bleibt bei beiden Umfragen mit 16 Prozent unverändert schwach, CDU/CSU liegen mit 33 bzw. 34 Prozent klar vorne. Dahinter kommt die AfD mit 18 Prozent bei beiden Sendern sowie das BSW von Sahra Wagenknecht mit lediglich 6 Prozent. Die Linke wäre weiterhin raus aus dem Bundestag.