Ampel-Koalition: Einigung in der Nacht ++ erste Details aus Vertrag durchgesickert – Autoindustrie wird umgekrempelt

Es gab einen Ampel-Durchbruch in der Nacht! Der Ampel-Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP steht. Die Ergebnisse der Verhandlungen sollen noch im Verlauf des Mittwochs präsentiert werden.

Am Dienstag sorgte vor allem das Verhalten der SPD bei der Aufteilung der Ministerien für Erstaunen.

Ampel-Koalition im Newsblog: Deutschland bekommt eine neue Regierung unter Kanzler Olaf Scholz

Kabinett: So sieht die neue Ampel-Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP aus

Bundeskanzler: Olaf Scholz (SPD)

Olaf Scholz (SPD) Chef des Kanzleramts: voraussichtlich Wolfgang Schmidt (SPD)

voraussichtlich Wolfgang Schmidt (SPD) Außen: voraussichtlich Annalena Baerbock (Grüne)

voraussichtlich Annalena Baerbock (Grüne) Finanzen: voraussichtlich Christian Lindner (FDP)

voraussichtlich Christian Lindner (FDP) Wirtschaft, Energie und Klima: voraussichtlich Robert Habeck (Grüne)

voraussichtlich Robert Habeck (Grüne) Innen: voraussichtlich Christine Lambrecht (SPD)

voraussichtlich Christine Lambrecht (SPD) Arbeit und Soziales: voraussichtlich Hubertus Heil (SPD)

voraussichtlich Hubertus Heil (SPD) Verteidigung: offen

offen Justiz: offen

offen Ernährung und Landwirtschaft: offen

offen Gesundheit: offen

offen Verkehr: offen

offen Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit: offen

offen Bildung und Forschung: offen

offen Entwicklung: offen

9.10 Uhr: Um 15 Uhr will sich die neue Ampel-Koalition der Presse präsentieren

Nun steht fest, dass es am Mittwochnachmittag, voraussichtlich um 15 Uhr, eine Pressekonferenz der Ampel-Spitze geben wird. Dann wird die Öffentlichkeit erfahren, wie Deutschland in den kommenden vier Jahren regiert werden soll. Zuvor trifft sich um 11 Uhr die finale Verhandlungsgruppe, meldet die „Bild“.

8.30 Uhr: Wird er Gesundheitsminister? Lauterbach weicht Frage in ARD-MOMA aus

Im ARD-Morgenmagazin stand Karl Lauterbach für ein Interview zu den Corona-Maßnahmen zur Verfügung. Natürlich nutzte der Moderator die Gelegenheit auch, um Lauterbach zu fragen, ob der Ampel-Koalitionsvertrag am Mittwoch präsentiert wird und er selbst Gesundheitsminister wede.

Der SPD-Politiker gab eine ausweichende Antwort: „Zum Letzten weiß ich nichts und darüber spekuliere ich auch nicht, das habe ich nie getan. Aber wir werden, Stand jetzt, werden wir wichtige Ergebnisse der Ampel-Koalition im Laufe des Tages erfahren.“

6.50 Uhr: Gab es in der Nacht die Ampel-Einigung? Der Letzte verließ um 2.26 Uhr das Willy-Brandt-Haus

Noch ist unklar, ob alle Ampel-Streitpunkte bei den Verhandlungen am Dienstag im Willy-Brandt-Haus ausgeräumt wurden. Gegen 1.20 Uhr verließ die Grünen-Spitze Annalena Baerbock, Robert Habeck und Geschäftsführer Michael Kellner die SPD-Zentrale. Sie sagten lediglich „bis morgen“ zu den Journalisten, berichtet die „Bild“. Zuletzt soll es vor allem noch Gesprächsbedarf über die von der FDP geforderte Aktien-Rente gegeben haben.

Um 2.26 Uhr habe der Scholz' Vertraute Wolfgang Schmidt, der Kanzleramtschef werden soll, die SPD-Parteitentrale verlassen. Laut „Bild“ sagte er: „Ich bin jetzt aber auch der Letzte. Insofern können sie jetzt Feierabend machen“.

Die „Bild“ meldet weiter, dass die Parteispitzen von SPD, Grünen und FDP am Mittwochnachmittag die Einigung über den Koalitionsvertrag vor der Presse präsentieren werden.

6.45 Uhr: Grüne zufrieden mit Ampel-Ergebnissen in der Klimapolitik – Deutschlands Autoindustrie wird völlig umgekrempelt

Die Bundestagsabgeordneten Kevin Kühnert (SPD) und Stefan Gelbhaar (Grüne) sagten auf einer Verbandstagung am Dienstag, der Vertrag könne „voraussichtlich morgen“, also am Mittwoch, vorgelegt werden. Am Dienstagabend wurden die Verhandlungen kurzzeitig unterbrochen, weil sich die Ampel-Spitzenleute mit Angela Merkel trafen, um die weitere Corona-Politik zu beraten.

Die Grünen jedenfalls zeigen sich bereits zufrieden mit den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen im Bereich Klimaschutz. Im Koalitionsvertrag mit SPD und FDP solle deutlich werden, dass Klimaschutz sich als Querschnittsthema durch alle Bereiche ziehen werde - von Verkehr über Industrie, Bauen und Wohnen hin zur Landwirtschaft, hieß es gegenüber der Deutschen Presse-Agentur aus der Partei. Nach Jahren des Stillstands werde eine „neue Dynamik“ in Gang gebracht um Deutschland auf den 1,5-Grad-Pfad zu bringen.

Nach Darstellung grüner Verhandlungskreise soll darin der massive Ausbau erneuerbarer Energien aus Wind und Sonne festgelegt werden, um so einen schnelleren Kohleausstieg zu erreichen - de facto für das Jahr 2030. Bisher soll die klimaschädliche Kohleverstromung in Deutschland bis spätestens 2038 beendet werden. Für den Strukturwandel in den Kohleregionen wurden Milliardenhilfen beschlossen. Durch den Ausbau der erneuerbaren Energien soll deren Anteil am Stromverbrauch laut grünen Verhandlungskreisen auf 80 Prozent im Jahr 2030 klettern.

Darüber hinaus will eine künftige Ampel-Regierung nach Angaben grüner Verhandlungskreise bis 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw auf deutsche Straßen bringen. In rund zehn Jahren solle es in Deutschland keine Zulassungen für fossile Verbrennungsmotoren mehr geben.

Wörtlich heißt es demnach in der entsprechenden Passage: „Gemäß den Vorschlägen der Europäischen Kommission werden im Verkehrsbereich in Europa 2035 nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen - entsprechend früher wirkt sich dies in Deutschland aus.“ Für Deutschland wirke sich dies Anfang der 2030er Jahre aus.

+++ Hartz 4: Sonder-Zuschuss! Ampel bereitet neue Finanzspritze für Empfänger vor +++

6.30 Uhr: SPD-Führung will Lauterbach nicht als neuen Ampel-Gesundheitsminister

Das Verhalten der SPD bei der Verteilung der Ministerien verwundert die politischen Beobachter in der Hauptstadt. Nach übereinstimmenden Medienberichten versuchten Olaf Scholz und die SPD-Führung den Grünen und FDP das Gesundheitsministerium schmackhaft zu machen. Dabei wird in der breiten Teilen der Bevölkerung Gesundheitsexperte Karl Lauterbach als Nachfolger von Jens Spahn erwartet, an dem es jedoch innerparteilich erhebliche Zweifel geben soll, ob er ministrabel ist.

Markus Feldenkirchen vom „Spiegel“ schrieb in der Nacht: „Wenn die SPD das Amt nicht für sich reklamiert, was sie könnte, wird sie es an die Grünen übergeben (nicht an die FDP), wo es Katrin Göring-Eckardt übernehmen müsste, obwohl sie viel lieber Familienministerin werden wollte.“