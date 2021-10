Ampel: Überraschung bei Anne Will! Ausgerechnet SIE sind Sonntag zu Gast

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Am Donnerstag begannen nach den Sondierungsgesprächen nun die offiziellen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und FDP. Ziel ist die Bildung einer Ampel-Koalition.

In diesem News-Blog findest du die neuesten Entwicklung rund um die geplante Ampel-Koalition, Gerüchte und Spekulationen um die Besetzung der Ministerposten. Wird aus den Verhandlung mehr heraussickern als aus den Sondierungsgesprächen?

ARD-Moderatorin Anne Will diskutiert über die Ampel. Foto: IMAGO / POP-EYE

News-Blog zur Ampel-Koalition

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

21. Oktober 2021

14.50 Uhr: Überraschung bei Anne Will! SIE sind Sonntag in der ARD-Sendung

Der mögliche neue Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Sonntag zu Gast sein bei Anne Will. Zusammen mit Grünen-Chef Robert Habeck und weiteren Gästen wird er ab 21.45 Uhr im Ersten darüber diskutieren ob die Pläne der Ampel finanzierbar sind.

Pikant dabei: Scholz ist aktuell noch Finanzminister, Habeck will es werden. Christian Lindner, der ebenfalls scharf auf den Posten ist, ist dagegen nicht eingeladen in die ARD-Talkshow.

+++ Maybrit Illner (ZDF): Lindner lässt Baerbock auflaufen – „Weder seriös noch möglich“ +++

-------------------------

Der Fahrplan zur Ampel-Koalition:

15. Oktober: Vorstellung des Sondierungspapiers

21. Oktober: Beginn der Koalitionsverhandlungen

27. Oktober: Die 22 Arbeitsgruppen mit Fachpolitikern nehmen die Arbeit auf

10. November: Deadline für die Arbeitsgruppen zur Erstellung von Positionspapieren

Ende November: Koalitionsvertrag soll stehen

Zweite Dezemberwoche: Olaf Scholz soll zum Bundeskanzler gewählt werden

-------------------------

20. Oktober 2021

15.30 Uhr: Olaf Scholz soll Anfang Dezember zum Bundeskanzler gewählt werden

Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen in der zweiten Dezember-Woche die Regierung übernehmen: Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) solle in der Woche vom 6. Dezember gewählt werden, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing am Donnerstag in Berlin. Der fertige Koalitionsvertrag soll bis Ende November vorliegen.

Sollten die Ampel-Parteien das hinbekommen, wäre der mögliche Kanzlerin-Rekord von Angela Merkel geplatzt. Sollte sie nämlich bis zum 17. Dezember im Amt bleiben, würde sie die lange Amtszeit von Helmut Kohl überholen. Diese historische Marke ist nun in Gefahr.

Muss Angela Merkel schon früher für Olaf Scholz Platz machen? Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

-----------------------

Mehr zur Ampel-Koalition:

-----------------------

15.15 Uhr: Das sind die 22 Arbeitsgruppen der Ampel-Koalitionsverhandlungen

In 22 Arbeitsgruppen werden SPD, FDP und Grüne über die Ampel-Koalition verhandeln. Das sind sie:

1. Moderner Staat und Demokratie

2. Digitale Innovation und digitale Infrastruktur

3. Innovation, Wissenschaft und Forschung

4. Wirtschaft

5. Umwelt- und Naturschutz

6. Landwirtschaf und Ernährung

7. Mobilität

8. Klima, Energie, Transformation

9. Sozialstaat, Grundsicherung, Rente

10. Arbeit

11. Bauen und Wohnen

12. Gesundheit und Pflege

13. Bildung und Chancen für alle

14. Kinder, Familien und Jugend

15. Kultur- und Medienpolitik

16. Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Sport

17. Gleichstellung, Vielfalt

18. Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land

19. Flucht, Migration, Integration

20. Sicherheit, Verteidigung Entwicklung, Außen, Menschenrechte

21. Europa

22. Finanzen und Haushalt