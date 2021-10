Ampel-Koalition: Lindner überrascht mit Ankündigung – Dreiergespräch mit Scholz wird eilig durchgezogen

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Kommt es zu einer Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP mit Kanzler Olaf Scholz? Nach den ersten Gesprächen wollen die Grünen nun Dreiergespräche führen.

Kommt die Ampel nach der Bundestagswahl? Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Christian Ohde

In diesem Newsblog erfährst du die wichtigsten Entwicklungen zu den Verhandlungen einer möglichen Ampel-Koalition nach der Bundestagswahl.

Newsblog zur Ampel-Koalition: Sondierungen, Gerüchte und Spekulationen

6. Oktober 2021

11.35 Uhr: FDP-Chef Lindner überrascht mit Ankündigung – Dreiergespräch mit Scholz schon am Donnerstag!

Mit Verspätung trat nun FDP-Chef Christian Lindner vor die Presse. Zwar betonte Lindner, dass die FDP mit der Union die „größten inhaltlichen Überschneidungen“ habe. Dennoch habe er registriert, dass der Regierungswille und die Geschlossenheit der Union in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Jamaika bleibe aber eine Option, ähnlich wie es die Grünen mitgeteilt haben.

Dann überraschte Christian Lindner mit der Ankündigung, dass es bereits am Donnerstag ein Ampel-Dreiergespräch mit Olaf Scholz geben werde. Parallelgespräche mit der Union werde die FDP nicht führen.

Lindner zum Schluss sehr klar: "Es gibt keine Parallelgespräche". — Jonas Schaible (@beimwort) October 6, 2021

Jedoch sagte Lindner auch, dass mit jedem Verhandlungsschritt die FDP neu prüfen werde, ob man weitergehen werde.

10.25 Uhr: FDP wird in Kürze auf Ampel-Vorstoß reagieren

Gegen 11 Uhr wird ein Statement der FDP gewartet, die am Mittwoch ebenfalls eine Zwischenbilanz zu den bisherigen Sondierungsgesprächen führt. Werden die Liberalen an dem bevorzugten Jamaika-Bündnis festhalten – oder auf den Kurs der Grünen einlenken?

10.05 Uhr: Alleingang-Hammer! Grüne wollen weitere Verhandlungen mit SPD und FDP führen

Die Grünen legen sich fest: Sie wollen mit SPD und FDP in Dreiergesprächen über eine Ampel-Koalition weiterverhandeln. Das erklärten die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock am Mittwochvormittag.

Man wolle keine Hängepartie mehr und deshalb auch keine parallelen Sondierungsgespräche mit der Union führen. Das sei der Vorschlag der Grünen-Spitze an die FDP und die SPD.

Dass Grüne und FDP nicht zusammen vor Kameras treten, sondern jeder sein eigenes Ding macht, lässt gewisse Zweifel an der Erzählung von der neuen grün-gelben Harmonie aufkommen. #Sondierungen — Marc Etzold (@MEtzold) October 6, 2021

Jamaika sei aber nicht komplett aus dem Rennen, sondern bleibe eine Option, sofern die Ampel-Verhandlungen scheitern.

Erst sagen die Grünen, wir und FDP sprechen alles miteinander ab. Nun setzen sie die Liberalen öffentlich maximal unter Druck — Florian Gathmann (@FlorianGathmann) October 6, 2021

Politische Beobachter in der Haupstadt zeigen sich verwundert, dass die Grünen nun so vorgeprescht sind. So schreibt „Spiegel“-Journalist Veit Medick: „Nach dem Verlauf der vergangenen Tage und dem Eindruck großer gelbgrüner Harmonie ist das eher unilaterale Vorgehen der Grünen irgendwie bemerkenswert.“

Habeck und Baerbock erklärten auf der Pressekonferenz, dass sie die Reaktion der FDP noch nicht kennen, weil sie ihre Handys nicht dabei haben. Offenbar erhielt Christian Lindner somit vor der PK eine Kurznachricht.

5. Oktober 2021

22.02 Uhr: Spitzengremien von Grünen und FDP ziehen am Mittwoch erstes Sondierungs-Fazit

Die Spitzengremien von Grünen und FDP wollen am Mittwoch in getrennten Sitzungen ein Zwischenfazit der Gespräche über die Bildung einer neuen Regierung ziehen. Beide Parteien werden von Union und SPD gleichermaßen als Partner für eine Dreierkoalition umworben. Nach Abschluss der ersten bilateralen Sondierungsrunde wollen Grüne und FDP am Vormittag darüber beraten, wie es mit der Regierungsbildung weitergehen soll. Bei den Grünen tauschen sich Parteirat und Parteivorstand aus (ab 09.00 Uhr), bei der FDP der Bundesvorstand (10.00 Uhr).

Ein Kanzler Söder könnte die Grünen-Wähler nicht für ein Jamaika-Bündnis interessieren. Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

Beratungen der Parteien im Dreierformat gab es bislang noch nicht - die Frage, ob solche Gespräche zunächst mit der SPD oder mit der Union begonnen werden, dürfte Thema der Gremien am Mittwoch sein. Denkbar ist nach Angaben aus FDP-Kreisen, dass die Liberalen und die Grünen noch einmal zu einem bilateralen Austausch zusammenkommen, ehe eine grundsätzliche Entscheidung über die Richtung bei der Regierungsbildung gefällt wird. Die SPD will mit den beiden Parteien eine Ampel-Koalition bilden, die Union ein Jamaika-Bündnis.

14.35 Uhr: Sogar ein Kanzler Söder kann Grünen-Wähler nicht umstimmen

Die Meinung der Wähler ist nach der Bundestagswahl ziemlich eindeutig: 53 Prozent wünschen sich nun laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Eine Jamaika-Koalition kommt nur auf 22 Prozent. Eine GroKo wollen gar nur 12 Prozent.

Am beliebtesten ist ein Ampel-Bündnis bei Grünen-Wähler. Hier wollen 90 Prozent eine solche Koalition. Bei den SPD-Wählern sind es 88 Prozent. Bei FDP-Anhängern sind immerhin 38 Prozent für die Ampel. Für eine Jamaika-Koalition sind mehrheitlich die Wähler der Union (59 Prozent) und FDP (47 Prozent).

Etwas anders würde es aussehen, wenn Markus Söder statt Armin Laschet Kanzler einer Jamaika-Koalition werden würde. Würde Söder Kanzle, würden die Präferenzen für ein solches Bündnis von 22 auf 31 Prozent ansteigen und die Vorliebe für eine „Ampel“-Koalition von 53 auf 37 Prozent zurückgehen.

4. Oktober 2021

11.10 Uhr: Sonderbare Szene spielt sich nach erstem Gespräch von SPD und Grünen ab

Nach Abschluss des ersten Sondierungsgesprächs am Sonntag zwischen SPD und Grünen kam es zu einer sonderbaren Szene. Auch in der ARD-Talksendung Anne Will war sie Thema.

Ampel-Koalition:

Die Bezeichnung leitet sich ab von den Parteifarben: Rot (SPD), Gelb (FDP) und Grün (Grüne).

Auf Landesebene gibt es aktuell eine Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz unter Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Auf Bundesebene gab es bislang keine Ampel-Koalition, wohl aber eine sozialliberale Koalition aus SPD und FDP (1969 bis 1982) sowie eine rot-grüne Koalition aus SPD und Grünen (1998 bis 2005).

Bei der Bundestagswahl 2021 gehörten alle drei Parteien zu den Wahlgewinnern mit Zuwächsen.

So zeigte sich die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudio, Tina Hassel, gegenüber Moderatorin Anne Will verwundert darüber, wie die Pressestatements von SPD und Grünen abliefen.

„Es ist mit großer Irritation heute aufgenommen worden, dass die Grünen mit den beiden Parteichefs da waren, Olaf Scholz aber gar nicht vor die Kameras getreten ist, sondern den Generalsekretär hat kommen lassen.“

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und die beiden Grünen-Parteivorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock traten nach dem ersten Sondierungsgespräch vor die Presse. Foto: picture alliance / AA | Abdulhamid Hosbas

Diese Personenauswahl sei nicht auf Augenhöhe gewesen. Hassel merkte an, dass möglicherweise vereinbart wurde, dass die Generalsekretäre vor die Kameras treten sollten. Hier nickte SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig im ARD-Studio.

Offenbar, so spekulierte Hassel, hätten sich die Grünen an diese Abmachung nicht gehalten: „Vielleicht hätten sie nicht unbedingt Herrn Kellner sprechen lassen wollen“, den Bundesgeschäftsführer der Grünen. Ein Amt, das in anderen Parteien dem des Generalsekretärs gleicht.

Jedenfalls sei diese auffällige Szene unter Journalisten in Berlin diskutiert worden, so Tina Hassel gegenüber Anne Will.

10.30 Uhr: Ampel-Entscheidung fällt nach Gespräch zwischen Grünen und Union

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hofft, dass FDP und Grüne sich schnell für Gespräche mit seiner Partei zur Bildung einer Ampel-Koalition entscheiden. Dann solle es „endlich losgehen“, sagte Klingbeil am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner kündigte an, erst alle Sondierungsgespräche abwarten zu wollen. „Dann ziehen wir einen Strich darunter und schauen, wie es weitergeht“, sagte er in der Sendung. Die Grünen sprechen erst am Dienstag mit CDU und CSU.

„Es muss einen gemeinsamen Aufbruch geben, dafür muss es eine Gemeinsamkeit geben“, sagt der Bundesgeschäftsführer von B’90/Grüne @MiKellner im #zdfmoma zu den aktuellen #Sondierungsgesprächen. Das Ziel sei eine „progressive Regierung“ für Deutschland. pic.twitter.com/fzbIUa27HC — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) October 4, 2021

Auch FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte im ZDF, dass seine Partei erst einmal das Gespräch zwischen Union und Grünen abwarten wolle. Dann werde es eine interne Auswertung geben. „Denn ein Verhaken zwischen Grünen und FDP wäre der sichere Weg in die Große Koalition“, sagte er. Das wolle niemand. Wissing betonte außerdem, dass die FDP nicht von ihrer Position abrücken wolle, dass es keine Steuererhöhungen geben soll.

Von ihrer Position, dass es keine Steuererhöhung geben werde, rücke die FDP nicht ab, sagt der FDP-Generalsekretär @Wissing im #zdfmoma zu den aktuellen #Sondierungsgesprächen: „Das ist eine klare Aussage gewesen.“ pic.twitter.com/cYueWp2LQK — ZDF Morgenmagazin (@morgenmagazin) October 4, 2021

Nach den ersten Sondierungsgesprächen sowohl mit den Grünen als auch mit der FDP glaubt SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach bereits fest an eine künftige Rot-Grün-Gelbe Bundesregierung. „Ich bin fest davon überzeugt: Wir bekommen ein Ampel-Bündnis!“, sagte er am Sonntag bei Bild TV. Jamaika hingegen würde „nicht lange stabil“ sein, prophezeite Lauterbach.