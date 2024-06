EM 2024: ARD-Moderator Bommes plötzlich mit Attacke gegen die Ampel-Regierung

Und plötzlich ist eine EM-Euphorie ausgebrochen in Deutschland! Nach dem überzeugenden 5:1-Auftaktsieg der Deutschen gegen Schottland in München ist der Glaube an ein Sommermärchen 2.0 geweckt. ARD-Moderator Alexander Bommes nutzte die Gala für eine Attacke auf die Ampel – live im Fernsehen.

Beim Vorbericht zur Partie der Italiener gegen Albanien, nahm ARD-Moderator Bommes den DFB-Sieg als Steilvorlage zu einer Attacke auf die Ampel.

Seitenhieb auf die Ampel-Regierung von ARD-Mann Bommes

Zusammen mit der früheren Welttorhüterin Almuth Schult blickte Bommes auf das 5:1 zurück. Dabei nahm der 48-jährige ARD-Mann kein Blatt vor dem Mund:

„Die Schotten müssten eigentlich einen Integrationspreis bekommen nach gestern Abend. Die haben für die gesellschaftliche Stimmung mehr getan mit ihrer Taktik als wahrscheinlich die Politik in den letzten Jahren.“ Alexander Bommes

Dafür hätten die Gäste aus Großbritannien eigentlich einen Orden verdient, meinte Bommes. Kollegin Schult grinste.

Vor dem EM-Spiel in Dortmund wird es kurz politisch

Eine klare Attacke auf die unbeliebte Ampel-Koalition mit Kanzler Olaf Scholz an der Spitze. Die Koalition hat es bisher nicht geschafft, seit Corona und Ukraine-Krieg, für eine Wende im Land zu sorgen und mehr Zuversicht zu verbreiten. Tatsächlich dürften SPD, Grüne und FDP hoffen, dass die Fußballfest-Wochen das Klima im ganzen Land verbessern werden – vor allem, wenn Deutschland sogar den EM-Pokal gewinnen würde.

Das jedoch ist noch ein ganz weiter Weg. Das Duo im Ersten weiß, dass es die Nagelmann-Truppe bei der EM aber in den nächsten Spielen nicht mehr so einfach haben wird wie gegen die überforderten Schotten.

Andere Gegner werden eine viel größere Herausforderung werden.