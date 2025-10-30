Make America Bake Again: Wie Trump virale Hausfrauen für sich nutzt

Trad Wifes for Trump: Millionen Frauen inszenieren sich online als perfekte Ehefrauen – brav, bibeltreu und politisch rechts.
Es ist ein Trend, der anmutet wie aus einer anderen Zeit. Eine Hausfrau, die perfekt zurechtgemacht zu Hause bleibt, dem Mann unterstützt, Sauerteig ansetzt und dabei in der Bibel blättert – oder im Kochbuch, je nachdem. Der „Trad Wife Trend“ ist überall im Internet, er promotet das schöne Landleben, Bastelarbeiten mit den Kindern und die Unterordnung der Frau. Dabei geht es immer wieder in die stramm konservative Richtung. Die Trad Wifes machen Werbung für Trump, manchmal unbewusst, oftmals aber auch voll kalkuliert.
Trump, Teig und Tradition: Wie Influencerinnen das Frauenbild von gestern feiern