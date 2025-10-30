Make America Bake Again: Wie Trump virale Hausfrauen für sich nutzt

Es ist ein Trend, der anmutet wie aus einer anderen Zeit. Eine Hausfrau, die perfekt zurechtgemacht zu Hause bleibt, dem Mann unterstützt, Sauerteig ansetzt und dabei in der Bibel blättert – oder im Kochbuch, je nachdem. Der „Trad Wife Trend“ ist überall im Internet, er promotet das schöne Landleben, Bastelarbeiten mit den Kindern und die Unterordnung der Frau. Dabei geht es immer wieder in die stramm konservative Richtung. Die Trad Wifes machen Werbung für Trump, manchmal unbewusst, oftmals aber auch voll kalkuliert.

Trump, Teig und Tradition: Wie Influencerinnen das Frauenbild von gestern feiern

Dass Rezepte und Kochvideos im Internet gut funktionieren, ist kein Geheimnis. Doch Mettigel und Nudelsalat war gestern! Wer heutzutage etwas auf sich hält, macht nicht nur den Pizzateig selbst, sondern auch den Mozzarella – von Sauerteigbrot ganz zu schweigen. Foto: KI Eine, die den Trad Wife Trend groß gemacht hat, ist Nara Smith. Sie ist deutsch- und südafrikanischstämmige US-Amerikanerin mit 4,8 Millionen Followern auf Instagram und 12 Millionen auf TikTok Foto: IMAGO/Bestimage Verheiratet ist sie mit dem Schauspieler Lucky Blue Smith, der in ihren Videos eifrig bekocht wird. Wie es sich für ein Trad Wife gehört. Aber was ist das eigentlich? Foto: IMAGO/Avalon.red Der Trad Wife Trend („Traditional Wife“) ist eine Bewegung, bei der Frauen traditionelle Geschlechterrollen betonen und das klassische Hausfrauen- und Ehefrauenideal leben. Foto: KI Anhängerinnen legen Wert auf Häuslichkeit, Gehorsam gegenüber dem Ehemann und die Versorgung der Familie. In sozialen Medien präsentieren sie oft ein nostalgisches, idealisiertes Bild des Lebens der 1950er-Jahre. Foto: KI Kritiker sehen darin eine Rückwärtsbewegung, die Gleichberechtigung und feministische Errungenschaften infrage stellt. Oft sprechen sich die Trad Wifes auch ganz offen gegen die politische Gleichstellung der Frau aus. Foto: KI Viele der Frauen, die ein solches Bild in den USA promoten, sind offene Trump-Supporter und nutzen ihre Follower, teilweise in Millionenhöhe. Foto: IMAGO/MediaPunch Durch Frauen wie Candace Owens und Allie Beth Stuckey gewinnt Trump Popularität bei einer Gruppe, deren Rechte er gerade massiv einschränken will: Frauen. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

