Sind die Lebensmittelpreise in Deutschland zu niedrig? Darüber spricht Kanzlerin Merkel mit den Chefs von Aldi, Lidl, Rewe und Edeka.

Aldi, Lidl & Co.: Werden unsere Lebensmittel bald teurer?

Kaufen wir unsere Lebensmittel bei Aldi, Lidl und Co. zu billig ein? Laut Tierschützer und Bauernverbänden: definitiv!

Seit Wochen protestieren Landwirte mit ihren Traktoren, blockieren Straßen, wollen so auf ihre wirtschaftlich schwierige Situation aufmerksam machen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat deshalb am Montag ins Kanzleramt geladen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und Agrarministerin Julia Klöckner. Foto: imago images / Future Image

Aldi, Lidl, Rewe und Co.: Werden Lebensmittel jetzt teurer?

Mit am Tisch waren: Wirtschaftsminister Peter Altmeier, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner – und die Chefs der vier größten Supermarktketten Aldi, Lidl, Rewe und Edeka. Gemeinsam macht das Quartett satte 85 Prozent des deutschen Lebensmittelhandels aus!

Vor dem Bundeskanzleramt protestieren Landwirte gegen die vermeintliche Billig-Preis-Politik der deutschen Lebensmittelhändler. Foto: imago images / Christian Spicker

Merkel will mit Discount-Riesen und Supermärkten sprechen

Und genau DAS sei das Problem, so die Marktwächter des Bundeskartellamts. Der Vorwurf an die Discounter-Riesen: Sie nutzen ihre Macht, um die Einkaufspreise für Lebensmittel immer weiter zu drücken. Deshalb könnten Bauern und Zwischenhändler kaum noch überleben. Tier- und Pflanzenschutz seien so immer schwerer zu gewährleisten. Ministerin Klöckner vor dem Gipfel: „Hähnchenschenkel für 20 Cent pro 100 Gramm – das ist unanständig!“

„Handel nicht für Probleme verantwortlich!“

Der Einzelhandelsverband HDE teilt mit: „Lebensmittel werden bei uns nicht verschleudert.“ HDE-Präsident Josef Sanktjohanser zu „Bild“: „Das politische Kesseltreiben der vergangenen Tage ist überdreht, für strukturelle Probleme der Landwirtschaft ist der Handel nicht verantwortlich.“

Landwirte, die Transparente vor dem Bundeskanzleramt hochhalten. Foto: imago images / Christian Spicker

Auch laut Rewe-Chef Lionel Souque sei die Preisgestaltung des Einzelhandels gerechtfertigt. Er zur Zeit: „In Deutschland leben rund 13 Millionen Menschen in Armut oder an der Armutsgrenze. Günstige Lebensmittelpreise ermöglichen diesen Menschen eine gesunde und sichere Ernährung. Das wollen und werden wir als Lebensmittelhändler auch in Zukunft sicherstellen.“

Merkel: Wollen keine Mindestpreise anordnen

Kanzlerin Merkel nach dem Treffen: „Es geht nicht darum, staatlich verordnete Mindestpreise aufzuoktroyieren.“ Stattdessen wolle sie faire Beziehungen zwischen den Akteuren bei Produktion und Verkauf der Lebensmittel erreichen. Ministerin Klöckner hat weitere Gesprächsrunde sowohl mit dem Handel als auch mit Vertretern der Landwirtschaft angekündigt. Konkrete Beschlüsse wurden noch nicht gefasst.

Hört sich so an, als ob eine schnelle Lösung also nicht bevorstehen würde... (mg)