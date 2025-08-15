Bringt ausgerechnet DAS Putin zur Strecke? Krankheit greift in russischer Armee um sich

Während Trump und Selenskyj, mehr oder weniger erfolgreich, versuchen, Putin zur Aufgabe im Ukraine-Krieg zu bewegen, ist es etwas ganz anderes, das den russischen Präsidenten wirklich bedroht. Eine Krankheit, die schleichend um sich greift und, wenn sie nicht behandelt wird, tödlich endet.

Doch Behandlung ist im Krieg schwer, denn die Soldaten werden an der Front gebraucht. Zumal die Krankheit, die in der russischen Armee um sich greift, gar nicht recht zu Putins Selbstbild von seinem Land passen will. Seine Soldaten haben Aids.

Putin könnte bald mehr Männer an Aids verlieren als in der Ukraine

In den russischen Soldatenlagern explodieren die HIV-Zahlen – und das in einem Tempo, das selbst Experten sprachlos macht. Innerhalb von nur zwei Jahren schossen die Infektionen um das 40-Fache nach oben. Bis Mitte 2024 lag der Anstieg bei 2000 Prozent. Das geht aus Berichten der „Carnegie Politika“ hervor.

„Die demografischen und wirtschaftlichen Verluste, die Russland durch diesen Ausbruch erleiden wird, werden jahrzehntelang nachwirken und könnten letztlich sogar den Schaden übersteigen, den es durch seine Invasion in der Ukraine erlitten hat“, heißt es im Bericht.

Verantwortlich dafür ist der Krieg selbst. Soldaten teilen Spritzen, Bluttransfusionen finden unter chaotischen Bedingungen statt, Verhütung kommt zu kurz. Die Versorgung mit lebenswichtigen HIV-Medikamenten bricht im Gefechtslärm einfach weg. Aids wird so zur Kriegsfolge – mit Ansage.

Hinzu kommt: Die Therapie gegen Aids ist teuer. Jetzt sinkt erstmals seit Jahren der Anteil der Infizierten, die überhaupt behandelt werden, auf unter 50 Prozent. Ohne Medikamente steigt das Risiko, andere anzustecken. Doch Putin ignoriert diese Bedrohung.

Wenn Ignoranz tödlich wird

Offiziell tut der Kreml so, als gäbe es kein Problem. Russland nennt die Zahlen von Unaids Propaganda. Wie „Watson“ berichtet, unterdrückt Putin Organisationen wie die Elton John Foundation und kappt damit eine der letzten tragenden Säulen im Kampf gegen Aids. Die Folge: noch mehr Infektionen, noch weniger Prävention.

Während weltweit die HIV-Neuinfektionen um 40 Prozent zurückgehen, zeigt Putins Russland, wie man alles falsch machen kann. Aids ist hier nicht nur Krankheit – sondern politisches Versagen. Weil man sich noch immer scheut, sich mit einem stigmatisierten Virus zu befassen.