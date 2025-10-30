Weitere Eskalation mit den Taliban: „in die Höhlen zurückdrängen“

Nach dem Scheitern der Friedensgespräche mit Afghanistan hat Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Asif eine drastische Warnung ausgesprochen. Sein Land, so Asif, „benötigt nicht einmal einen Bruchteil seines Gesamtarsenals, um das Regime der Taliban vollständig auszulöschen und sie in ihre Höhlen-Verstecke zurückzudrängen“.

Er beschuldigte Kabul, die Friedensbemühungen gezielt zu sabotieren. „Es ist traurig mitanzusehen, wie das Taliban-Regime Afghanistan blindlings in einen weiteren Konflikt treibt, nur um seine widerrechtliche Herrschaft zu sichern und die Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten, die es am Leben erhält“, schrieb Asif auf X.

Streit um die Taliban

Pakistans Informationsminister Attaullah Tarar erklärte die Gespräche offiziell für gescheitert. Sie hätten „keine brauchbare Lösung gebracht“, betonte er öffentlich. Damit sind die Hoffnungen auf eine Entspannung zwischen Islamabad und Kabul vorerst begraben. Beide Seiten werfen sich gegenseitig Täuschung und Provokation vor.

Die Unterredungen fanden in Istanbul statt. Katar und die Türkei hatten vermittelt, um den Grenzkonflikt zu entschärfen. Doch die Fronten blieben verhärtet. Pakistan kämpft gleichzeitig mit wachsender Gewalt der pakistanischen Taliban, die immer häufiger Ziele im eigenen Land attackieren.

Pakistan im Zentrum der Spannungen

Islamabad beschuldigt das Taliban-Regime in Kabul, diesen Kämpfern Unterschlupf zu gewähren. Damit würden die afghanischen Taliban indirekt die Anschläge der pakistanischen Taliban fördern. Kabul weist die Vorwürfe entschieden zurück und beschuldigt stattdessen Pakistan, Angriffe des IS-Ablegers „Islamischer Staat Provinz Khorasan“ in Afghanistan zu unterstützen.

Beide Regierungen liefern sich damit einen gefährlichen Schlagabtausch. Pakistan dementiert jegliche Beteiligung an ISPK-Angriffen und wirft den Taliban mangelnde Kontrolle über ihr Territorium vor. Die gegenseitigen Anschuldigungen verschärfen die Lage weiter und lassen eine diplomatische Lösung in weite Ferne rücken.

Inmitten dieser Spannungen hat Pakistan auch an anderer Front zu kämpfen. Erst vor Kurzem war das Land in einen militärischen Konflikt mit Indien geraten. Die USA konnten damals vermitteln und eine Eskalation verhindern. Nun jedoch droht mit den Taliban erneut ein Konflikt, der die gesamte Region destabilisieren könnte.