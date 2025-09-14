Ziemlich unpatriotisch: AfD-Chef blamiert sich mit Woltemade-Witz

Attacke aus der AfD-Spitze auf DFB-Star Nick Woltemade. Sonst gibt sich Tino Chrupalla stets öffentlichkeitwirksam patriotisch mit Deutschland-Nadel am Sakko – trotzdem ätzt er gegen einen Nationalspieler. Dabei patzt er auch noch!
AfD-Chef schießt gegen Woltemade Tino Chrupalla leistete sich bei einem Auftritt im Schlossgarten im niederbayerischen Abensberg einen Patzer mit einem Witz über Fußballer Nick Woltemade. Foto: IMAGO / MIS, IMAGO / Claus Bergmann, IMAGO / Metodi Popow Der Co-Chef der AfD erklärte: „Wenn man Friedrich Merz mit einem Fußballspieler vergleichen müsste, wen würde man da nehmen? Ich würde Nick Woltemade nehmen“. Foto: IMAGO/Andreas Gora Peinlich: Chrupalla sprach dessen Namen ziemlich falsch aus. Statt der deutschen Aussprache klang es bei ihm wie „Woltemäyd“. Doch dann legte er sogar noch nach! Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur „Zwei Meter groß, millionenschwer, Abschluss schwach und in Bayern will ihn keiner mehr.“ Eine Anspielung auf den geplatzten Transfer von Woltemade zum FC Bayern und dessen jüngste torlose Auftritte bei der Nationalmannschaft. Foto: IMAGO/MIS Bundestrainer Nagelsmann nahm derweil Woltemade und die anderen DFB-Spieler gegen die öffentliche Kritik in Schutz. Nach dem Arbeitssieg gegen Nordirland sagte er: „Wenn wir alle wie Hyänen im Busch sitzen, warten, bis ich endlich wieder einen beißen kann und sagen kann, wie schlecht er ist und was er alles beschissen macht – ich weiß nicht, ob er sich dann super entwickelt.“ Foto: IMAGO/Ulrich Hufnagel Sowieso erscheint es sonderbar, dass ausgerechnet der AfD-Chef sich über das aktuell größte Sturm-Talent Deutschlands so despektierlich äußert. Sonst gibt sich die AfD immer stets betont patriotisch. Doch die Partei ist eben auch bekannt dafür, die Zustände im Land schlechtzureden. Foto: IMAGO/IPON Derweil ist die Nation weiter gespalten, wie man mit der AfD umgehen soll. Laut einer INSA-Umfrage sprechen sich jeweils 42 Prozent für bzw. gegen ein Parteiverbot aus. Der Rest hat dazu keine Meinung. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie
Weitere Nachrichten für dich: