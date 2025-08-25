„Leere Durchhalteparole“ – Weidel kritisiert Merz’ Reformpläne

Diesen Sommer kam CDU-Chef Friedrich Merz ordentlich ins Schwitzen: Abstürzende Umfragewerte, parteiinterne Streitigkeiten und eine fragwürdige Zwischenbilanz nach 100 Tagen Kanzlerschaft – jeder würde sich an seiner Stelle einen Neuanfang wünschen. Nach dem Sommer soll nun ein „Herbst der Reformen“ beginnen.

Die Reformen sollen zur Wirtschaft, Sozialpolitik und zum Bürokratieabbau positiv beitragen. Diese Woche finden die ersten Beratungsgespräche unter den Unions-Spitzenpolitikern statt. AfD-Chefin Alice Weidel hat bereits zu verstehen gegeben, was ihre Partei von den Reformvorhaben von Merz hält.

+++ Auch spannend: AfD-Verbot? CDU-Mann deutlich: „Führt kein Weg daran vorbei“ +++

Merz und die SPD liegen sich in den Haaren

Neue Reformen brauchen Einklang in der Regierung. Doch Merz will, dass die SPD sich fügt: Seine Koalitionspartner sollen „industriefreundlicher“ und „migrationskritischer“ werden, so die Zeit.

Der größte Streitpunkt liegt bei der Steuer- und Sozialpolitik. Die SPD zieht Steuererhöhungen für die Reichsten in Betracht, um die 30 Milliarden große Lücke im Haushalt zu schließen. CSU-Chef Markus Söder lehnt die Idee entschieden ab – und plädiert für die Senkung der Erbschaftsteuer.

Die AfD macht sich nichts vor

In der offiziellen Mitteilung der AfD lässt Parteichefin Alice Weidel ihrer Kritik freien Lauf. Die Zusammenarbeit der CDU und der SPD hält sie für wirkungslos: „Die schwarz-rote Zwangsehe ist handlungsunfähig: Die SPD treibt Steuererhöhungen voran, die Union bricht ihre Entlastungsversprechen. Gemeinsam blockieren sie jede echte Reform.“

Das könnte dich auch interessieren:

Schließlich hält Weidel Merz’ Reformpläne für realitätsfern und gegenstandslos: „So sieht kein Aufbruch aus, sondern das Endstadium einer Politik, die sich von der Realität und den wahren Problemen abgekoppelt hat.“