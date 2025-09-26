Liebes- und Familienkiller AfD: Wie die Partei Menschen entzweit

  1. DerWesten.de
Was tun, wenn die eigenen Werte mit denen des Partners oder der Familie kollidieren? Immer mehr junge Menschen ziehen Grenzen – auch emotional. AfD-Wahlentscheidungen führen in Deutschland nicht nur zu gesellschaftlichen Debatten, sondern zerstören auch Beziehungen und Familienbande.

+++ Auch spannend: Immer mehr Deutsche wollen die AfD wählen – der Grund liegt auf der Hand +++

Wenn Politik zum Trennungsgrund wird – Junge Menschen sprechen Klartext

Kontakt abgebrochen – „Mein Vater ist in der AfD“
Leonie Pahr, Autorin des Buchs „Die AfD, meine Familie und ich“, hat den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen. Er ist AfD-Mitglied – sie lebt queer. Für sie ist klar: „Die AfD ist eine Gefahr für meinen Lebensstil.“ Auch andere Prominente berichten, dass politische Gräben persönliche Beziehungen zerstören. Foto: PTO Media
Sängerin Nina Chuba trennt sich von Teilen der Familie
Die Popmusikerin spricht offen über den Kontaktabbruch zu ostdeutschen Verwandten, die die AfD unterstützen. „Ich komme damit nicht klar“, sagt sie – für sie ist das ein schmerzhafter, aber konsequenter Schritt. Die Fronten verlaufen häufig entlang des Geschlechts – und der Generationen. Foto: Britta Pedersen/dpa
Studien zeigen: Junge Männer tendieren nach rechts, Frauen nach links
Bei der Bundestagswahl 2021 wählten laut ARD-Nachwahlbefragungen 27 % der jungen Männer AfD, aber nur 15 % der jungen Frauen. Umgekehrt lag die Linke bei Frauen bei 35 %, bei Männern nur bei 16 %. Was, wenn sich diese Unterschiede auch in Beziehungen zeigen? Foto: imago images / tagesspiegel
Beziehung in Gefahr: Politik als Trennungsgrund
In Online-Foren häufen sich Fälle wie dieser: Eine Frau erfährt, dass ihr Partner AfD wählt – für sie ein „absolutes No-Go“. Experten sehen darin eine tiefgreifende Wertedifferenz, die intime Nähe unmöglich machen kann. Eine Umfrage zeigt: Viele wollen mit AfD-Wählern gar nicht erst eine Beziehung eingehen. Foto: IMAGO
Parship-Umfrage: Fast jede zweite Frau lehnt AfD-Wähler ab
Laut einer Umfrage der Dating-App Parship lehnen 44 % aller Befragten eine Beziehung mit AfD-Wählern ab. Bei Frauen ist es fast jede Zweite. Politische Einstellung wird beim Dating zunehmend zum Ausschlusskriterium. Und auch in festen Beziehungen führt die politische Haltung zu Spannungen – bis hin zur Trennung. Foto: picture alliance / Andreas Franke | Andreas Franke
Beziehungsexperte: „Wertekonflikte können intime Nähe zerstören“
Paartherapeut René Zimmermann sagte der „Berliner Morgenpost“: „Wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber teilt meine Werte nicht, kann ich mit dieser Person keine echte Nähe leben.“ Besonders Politik sei ein sensibler Bereich. Aber: Nicht jedes politische Gespräch muss zum Streit führen – es gibt auch Wege zum Dialog. Foto: IMAGO
Paartherapeut gibt Tipps für den politischen Alltag zu zweit
Experten und Expertinnen empfehlen, Fragen wie „Was bewegt dich zur AfD?“ zu stellen – und in „Ich-Botschaften“ zu kommunizieren. So kann man herausfinden, ob es noch gemeinsame Basis gibt oder nicht. Doch manchmal reicht kein Gespräch mehr. Dann bleibt nur ein letzter Schritt. Foto: Getty Images/Photodjo/In Stock
Der Schlussstrich als letzter Ausweg
Wenn die politische Haltung des Partners dauerhaft belastet, raten Expert*innen zum Schlussstrich. „Wenn es nicht mehr auszuhalten ist, muss man gehen“, sagt Paartherapeut Zimmermann. Foto: IMAGO