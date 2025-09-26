Liebes- und Familienkiller AfD: Wie die Partei Menschen entzweit

Was tun, wenn die eigenen Werte mit denen des Partners oder der Familie kollidieren? Immer mehr junge Menschen ziehen Grenzen – auch emotional. AfD-Wahlentscheidungen führen in Deutschland nicht nur zu gesellschaftlichen Debatten, sondern zerstören auch Beziehungen und Familienbande. +++ Auch spannend: Immer mehr Deutsche wollen die AfD wählen – der Grund liegt auf der Hand […]