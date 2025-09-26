Liebes- und Familienkiller AfD: Wie die Partei Menschen entzweit

Was tun, wenn die eigenen Werte mit denen des Partners oder der Familie kollidieren? Immer mehr junge Menschen ziehen Grenzen – auch emotional.
AfD-Wahlentscheidungen führen in Deutschland nicht nur zu gesellschaftlichen Debatten, sondern zerstören auch Beziehungen und Familienbande.
Wenn Politik zum Trennungsgrund wird – Junge Menschen sprechen Klartext Leonie Pahr, Autorin des Buchs „Die AfD, meine Familie und ich", hat den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen. Er ist AfD-Mitglied – sie lebt queer. Für sie ist klar: „Die AfD ist eine Gefahr für meinen Lebensstil." Auch andere Prominente berichten, dass politische Gräben persönliche Beziehungen zerstören. Die Popmusikerin spricht offen über den Kontaktabbruch zu ostdeutschen Verwandten, die die AfD unterstützen. „Ich komme damit nicht klar", sagt sie – für sie ist das ein schmerzhafter, aber konsequenter Schritt. Die Fronten verlaufen häufig entlang des Geschlechts – und der Generationen. Bei der Bundestagswahl 2021 wählten laut ARD-Nachwahlbefragungen 27 % der jungen Männer AfD, aber nur 15 % der jungen Frauen. Umgekehrt lag die Linke bei Frauen bei 35 %, bei Männern nur bei 16 %. Was, wenn sich diese Unterschiede auch in Beziehungen zeigen? In Online-Foren häufen sich Fälle wie dieser: Eine Frau erfährt, dass ihr Partner AfD wählt – für sie ein „absolutes No-Go". Experten sehen darin eine tiefgreifende Wertedifferenz, die intime Nähe unmöglich machen kann. Eine Umfrage zeigt: Viele wollen mit AfD-Wählern gar nicht erst eine Beziehung eingehen. Laut einer Umfrage der Dating-App Parship lehnen 44 % aller Befragten eine Beziehung mit AfD-Wählern ab. Bei Frauen ist es fast jede Zweite. Politische Einstellung wird beim Dating zunehmend zum Ausschlusskriterium. Und auch in festen Beziehungen führt die politische Haltung zu Spannungen – bis hin zur Trennung. Paartherapeut René Zimmermann sagte der „Berliner Morgenpost": „Wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber teilt meine Werte nicht, kann ich mit dieser Person keine echte Nähe leben." Besonders Politik sei ein sensibler Bereich. Aber: Nicht jedes politische Gespräch muss zum Streit führen – es gibt auch Wege zum Dialog. Experten und Expertinnen empfehlen, Fragen wie „Was bewegt dich zur AfD?" zu stellen – und in „Ich-Botschaften" zu kommunizieren. So kann man herausfinden, ob es noch gemeinsame Basis gibt oder nicht. Doch manchmal reicht kein Gespräch mehr. Dann bleibt nur ein letzter Schritt. Wenn die politische Haltung des Partners dauerhaft belastet, raten Expert*innen zum Schlussstrich. „Wenn es nicht mehr auszuhalten ist, muss man gehen", sagt Paartherapeut Zimmermann.