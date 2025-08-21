AfD geht enormes Risiko ein – es könnte das Parteiverbot richtig ins Rollen bringen

Die AfD will sich die Einstufung als rechtsextremistischer Verdachtsfall nicht bieten lassen. Die Weidel-Partei hat jetzt Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Doch damit geht die Partei, die in vielen Umfragen aktuell auf Augenhöhe mit CDU/CSU liegt, auch ein großes Risiko ein.

Schon einmal ist die AfD damit vor einem Gericht krachend gescheitert. Damals war es das regionale Oberverwaltungsgericht in Münster. Der neue Prozess wird weitaus mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Weidel und Chrupalla gehen nach Karlsruhe

Die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen erreichen, dass die Partei nicht mehr als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden darf vom Verfassungsschutz. Durch diese Einstufung darf die Partei auch mit V-Leuten und anderen geheimdienstlichen Mitteln beobachtet werden.

Doch schon einmal ist die AfD mit einer solchen Klage krachend gescheitert. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte im vergangenen Jahr zugunsten des Bundesamtes für Verfassungsschutz entschieden.

Danach stufte der Verfassungsschutz die Partei sogar als gesichert rechtsextrem hoch. Gegen diese Hochstufung setzt sich die AfD ebenfalls zur Wehr – aktuell mit einer laufenden Klage beim Verwaltungsgericht Köln. Bis das Kölner Gericht darüber entscheidet, wurde die Höherstufung vom Amt vorerst ausgesetzt.

Was, wenn die AfD verliert?

Für die AfD sind die Prozesse auch ein Risiko. Kritiker eines Verbotsverfahrens wenden ein, dass ein solches Verfahren vor dem Verfassungsgericht scheitern könnte und die AfD sogar gestärkt werden könnte. Andersherum gilt aber auch: Stellt Karlsruhe oder auch das hohe Gericht in Köln fest, dass die Einstufungen des Verfassungsschutzes gerechtfertigt sind, untermauert das die Einordnungen der Verfassungsschützer.

Die Gutachten könnten dann als noch aussagekräftiger wahrgenommen werden in der politischen Debatte um ein Verbot. Die Luft würde dann dünner werden für die AfD.