AfD: Personal-Beben – Vorstand beschließt radikale Maßnahme

Beben in der AfD! Roland Hartwig (r.), der zur Parteirechten um Alice Weidel (l.) gehört, wurde vom Vorstand aus der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz geworfen.

Personal-Beben in der AfD! Der Vorstand der „Alternative für Deutschland“ hat mit sofortiger Wirkung den umstrittenen Bundestags-Abgeordneten Roland Hartwig als Chef der Verfassungsschutz-Arbeitsgruppe abgesetzt. Das bestätigte Hartwig via Twitter.

Der dem Lager der Parteirechten um Alice Weidel angehörende Hartwig, dem eine Nähe zum inzwischen aufgelösten rechtsextremen AfD-Lager „Der Flügel“ nachgesagt wird, wurde vom Vorstand um AfD-Chef Jörg Meuthen durch Knuth Meyer-Soltau ersetzt.

AfD: Vorstand wirft Chef der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz raus

Roland Hartwig war im Sommer in die Schlagzeilen geraten, als er sich mit Flügel-Chef Andreas Kalbitz in einem Restaurant in Berlin getroffen und ihn als nicht rechtsextrem verteidigt hatte.

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Roland Hartwig ist nicht mehr Chef der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz. Foto: dpa

Nun flog der 66-Jährige aus der Arbeitsgruppe Verfassungsschutz, die er seit 2018 leitete. „Nach meiner Kritik an seinem Kurs wurde ich gerade auf Betreiben von Meuthen durch Mehrheitsbeschluss des Bundesvorstands nach 2 Jahren intensiver Tätigkeit aus der Parteiarbeitsgruppe ‚Verfassungsschutz‘ geworfen“, bestätigte Hartwig auf Twitter.

Nach meiner Kritik an seinem Kurs wurde ich gerade auf Betreiben von #Meuthen durch Mehrheitsbeschluss des #Bundesvorstands nach 2 Jahren intensiver Tätigkeit aus der Parteiarbeitsgruppe „Verfassungsschutz“ geworfen.#AfD, #BuVo — Dr. Roland Hartwig (@R_Hartwig_AfD) December 21, 2020

+++ AfD: „Sie bleiben Zahnarzt und Rechtsextremist“ – Ministerin faltet AfD-Politiker zusammen +++

Im Januar entscheidet das Bundesamt für Verfassungsschutz, ob es die gesamte AfD fortan als rechtsextremen Verdachtsfall beobachtet. Nun sendet der AfD-Vorstand um Meuthen offenbar ein Signal an das BfV, stärker gegen die Parteirechte vorzugehen.

----------------------

Mehr Politik-News:

Corona-Mutation: Lage in England außer Kontrolle – neue Erkenntnisse über Virus-Variante

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke rechnet mit deutscher Corona-Politik ab – „Schlicht versagt“

SPD: Umfrage sorgt für Staunen – DAMIT haben die wenigsten gerechnet

----------------------

Die Arbeitsgruppe soll die Einstufung der AfD als rechtsextremen Verdachtsfall verhindern. Hartwig-Nachfolger Meyer-Soltau gehört dem gemäßigten Lager der rechtspopulistischen Partei an.